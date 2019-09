Educación: todos quieren reforma, pero no la misma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La educación es prioridad. En eso hay consenso electoral. Pero así como hay coincidencia en el “qué” hacer, existen discrepancias en el “cómo”. Estos fueron los asuntos de debate, ayer, ante el sindicato de maestros:



1. ¿Representación docente? El Frente Amplio, el Partido Colorado, Independiente, Unidad Popular y Cabildo Abierto coinciden en que debe mantenerse la representación docente en los organismos que gobiernan la educación del país. El único que se opone es el Partido Nacional que entiende que un sindicato no es necesariamente la representación de la sociedad, así como “AEBU no está en el BROU”. El candidato a vicepresidente por Cabildo, Guillermo Domenech, le agregaría a la ANEP “una representación de padres”.



2. ¿Consejo de salarios? Todos los partidos mantendrán la negociación colectiva. El Partido Independiente, Nacional y Cabildo Abierto aclararon que derogarían el decreto que permite la ocupación como extensión del derecho de huelga.



3. ¿Universidad de la educación? Hay consenso de que los docentes tienen que tener título universitario. El Frente Amplio y Unidad Popular dicen que la universidad debe ser cogobernada, como la UdelaR. El resto sostiene que no.



4. ¿Es correcto el Ineed? Otra vez, reina el acuerdo. La diferencia es que blancos, colorados e independientes reclaman se modifique la directiva: “no se puede ser juez y parte”, dijo el nacionalista Juan Gabito.



5. ¿Foco en la desigualdad? Sin propuestas concretas, todos coincidieron en que “los más infelices serán los más privilegiados”.



6. ¿Público de gestión privada? La diversidad fue otra coincidencia. Solo Unidad Popular se opone a los centros educativos públicos de gestión privada.



7. ¿6% del PIB? Solo Abella y Rodrigo Arocena (Frente Amplio) se animaron a hablar de cifras concretas. “6% del PIB para la educación y más, si la economía lo permite”, dijo el representante oficialista.



8. ¿Más jardines? Los 200 centros educativos que propone el gobierno, para Robert Silva (colorado) son parte de lo que ya se hace. Gabito dijo que no están las condiciones para universalizar tres años. Mónica Bottero, del Partido Independiente, sostuvo que “no se necesitan más centros”. Pero todos coincidieron en que hay que hacer énfasis en primera infancia.