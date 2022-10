Educación: ¿Desaparecerán las calificaciones del 1 al 12? "Puede estar sobre la mesa", dice Silva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se acerca fin de año y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) puso como horizonte diciembre de este año para tener el proyecto definitivo de reforma educativa que comenzará a implementarse en 2023. En pleno armado de los programas de estudio, las autoridades técnicas han formulado algunas propuestas disruptivas como modificar el sistema de repetición e incluso el de calificación. "Una evaluación que oriente, que acompañe, puede ir asociada a calificaciones. Puede estar sobre la mesa suprimir el 1 al 12", aseguró este martes el presidente de ANEP, Robert Silva.

Silva detalló que la repetición seguirá existiendo, pero "lo que quizás cambie sea el criterio o el lapso". En diálogo con Así nos va (Radio Carve) expresó que este cambio de criterio irá aunado a desestandarizar el criterio de evaluación: "Van a aumentarse las estrategias de prevención temprana al no cumplimiento de logros".



En noviembre estará el proyecto preliminar que luego será derivado a las asambleas técnico-docentes (ATD) para que elaboren un informe. Lo que sí quiso dejar claro Silva es que esta evaluación no será vinculante a la toma de decisiones: "No pueden bloquear, pueden oponerse".

¿Qué son las ATD? Robert Silva explicó la función de estas asambleas y su distinción del gremio docente.



"La ATD es un organismo técnico que existe desde los 90 que tiene atribuciones de iniciativa y asesoramiento. Todos los docentes eligen a sus representantes. Si bien algunas están muy emparentadas con el gremio, otras tienen mayor independencia", detalló.



"Si voy a afectar relaciones de trabajo, me reúno con el sindicato; para todo lo que es sustantivo a la educación ,me reúno con las ATD", agregó.

Las ATD de Primaria, Secundaria y UTU, remarcó el presidente de ANEP, fueron convocadas para participar de la conformación de los programas. "La ATD de Secundaria se retiró de entrada. Se quedó en ATD de Primaria y UTU que han colaborado muchísimo", remarcó.



Con el correr de las semanas, las ATD de Primaria y UTU también se han retirado, pero varios integrantes optaron por permanecer en el proceso, algo que para Silva es remarcable: "No es oro todo lo que brilla, no es cierto que están todos en contra".



Elección de horas docentes

Otra incógnita que plantea la reforma es lo referente a la elección de horas docentes. Aunque todavía no está resuelto, Silva adelantó que sí se avanzará "en la elección por más de un año en varios departamentos", siguiendo el plan piloto que se lleva a cabo en Flores.



Aunque en un principio la idea era establecer este criterio en muchos centros por todo el país, se resolvió que se haga por circunscripciones territoriales, de manera que este plan se implementaría, para 2023, "en 5 o 6 departamentos".



La elección seguirá "un mecanismo de ubicación de los docentes con un criterio que respeta la voluntad del docente: si no quiere mantenerse en el centro, podrá ir a la elección de horas", detalló.

Reclamos por falta de diálogo

Robert Silva puntualizó que los diálogos "se ven afectados por intereses extraños a la educación que muchas veces pasan por lo ideológico, lo político".



"Esos 15 o 20 patoteros del IPA que insultan, agreden y tiran huevos y se creen dueños de la verdad son la antítesis de un estudiante de formación docente", agregó.



Consultado por si hay grupos radicales de estudiantes, el presidente de ANEP puntualizó: "No sé si hay grupos radicales, pero hay estudiantes que los tengo identificados. Serán 60, pero el IPA tiene 8.000 inscriptos".



"Agotamos las instancias de diálogo, de tratar que las cosas fluyeran. Estos mismos estudiantes prepotean dentro del IPA, apagan la llave general, tocan bombos... Son una clara minoría y la gente repudia lo que estos muchachos hacen", cerró.