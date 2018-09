Docentes repudiaron la decisión de levantar sanciones a alumnos por video sexual

El colectivo docente del Liceo Nº4 “Eduardo Víctor Haedo” de Maldonado “repudió” este lunes la resolución del Consejo de Enseñanza Secundaria (CES) que dejó sin efecto la sanción de 15 días de suspensión impuesta por la dirección del centro de estudios a los alumnos que participaron de un video de contenido sexual que luego trascendió por las redes sociales.



Tres fueron las razones que motivaron el “repudio” del colectivo de docentes del liceo fernandino: “La inhibición de la facultad de tomar decisiones por parte de la Institución. La omisión del CES en actuar en tiempo y forma, sin brindar apoyo, a pesar de estar en conocimiento de los sucesos. La decisión del CES de revertir la sanción aplicada, filtrándose a la prensa antes de ser comunicada oficialmente al liceo”.

Los integrantes del colectivo son todos los docentes del centro de estudios secundario e involucra en este caso también a los padres de los alumnos.

Los mismos citaron a los medios de prensa a la lectura de una proclama leída en las puertas del liceo por la profesora Pilar Barreiro, docente de comunicación social. Los profesores y padres presentes en la puerta del centro de estudios se pusieron, ante de la lectura, la campera que identifica al Liceo Nº4. Los encargados de la citación aclararon que solo se remitirían a la lectura de la proclama y que no se respondería a ninguna pregunta.

El pasado jueves, El País informó que el CES había levantado la sanción aplicada a los alumnos por su participación en el video sexual realizado fuera del instituto por dos estudiantes y presenciado por otros, uno de los cuales tomó las imágenes del encuentro.

En la proclama de este lunes, el colectivo de docentes defendió la actuación de la dirección del instituto la cual no solo aplicó la sanción sino también adoptó otras medidas que involucran a todos los estudiantes.

El colectivo recordó que todas las medidas adoptadas por la dirección del liceo fueron puestas en conocimiento de la inspección de institutos y liceos a partir del 20 de agosto pasado.

“Queremos destacar que todos los actores institucionales, vienen desarrollando diferentes acciones y actividades en torno a la problemática, que no se limitaron exclusivamente a la sanción publicitada, tales como: coordinación de los docentes, referente de educación sexual y profesor orientador pedagógico. Talleres de educación sexual con estudiantes. Reunión de especialistas con padres, talleres de reflexión con los primeros años”. También, anunciaron, se llevaron adelante otras tareas de coordinación con el INAU, la dirección de políticas juveniles de la intendencia de Maldonado y con especialistas del CURE.

“Queremos destacar que toda la institución está trabajando seriamente con los escasos recursos con los que cuenta, y sin apoyo alguno por parte de las autoridades”, sostuvo la proclama al destacar el trabajo de la dirección del liceo. “Por último, resaltar el total apoyo a la figura de la Dirección en su potestad de tomar decisiones”, enfatizaron los autores de la proclama.



Otro comunicado

Un grupo de padres hizo circular por las redes sociales otro comunicado relacionado con esta problemática.



“Para ellos fue rebeldía, curiosidad, juego, inconsciencia, irresponsabilidad, riesgo, denuncia silenciosa, desafío a sí mismos y a la sociedad en que viven”, sostiene un comunicado emitido por un grupo denominado “Padres y amigos del Liceo 4”.



“Para nosotros es un alerta para cuidarlos más. Si compartís la idea de que el problema no es del que aparece en el video, sino de la comunidad toda, no difundas el material en las redes, no señales con el dedo a los que pertenecen a la institución, no hagas chistes de mal gusto”, finaliza el comunicado.