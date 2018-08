Liceo suspendió a estudiantes que filmaron video sexual pero Secundaria revió la medida

Un grupo de adolescentes que concurre al liceo N° 4 de Maldonado había sido sancionado por la institución tras divulgarse un video donde se ve a dos de ellos manteniendo relaciones sexuales.



Dentro de los estudiantes que habían sido suspendidos por 15 días estaban los protagonistas de la filmación así como también otros alumnos que compartieron el material, informó El Observador.



Sin embargo este jueves el Consejo de Educación Secundaria (CES) trató este tema y decidió no aplicar ninguna sanción a los estudiantes, informó a El País una fuente de Secundaria.



"Los estudiantes van a volver en pocos días y los días que no fueron (al liceo) fue para preservarlos", agregó el informante, quien también dijo que todo el alumnado del centro educativo recibirá atención psicológica tras este episodio que, se buscará, "sirva de aprendizaje".



De esta manera, el CES dio marcha atrás con la decisión que las autoridades del liceo habían tomado en un primer momento.



Es que incluso días atrás, a través de un comunicado enviado a los padres de los alumnos que allí estudian, el liceo indicó que se habían aplicado “sanciones disciplinarias pertinentes a los infractores involucrados”.



Esto se había decidido pese a que el acto registrado en la filmación no ocurrió dentro del centro de estudios.



Al ser consultada por El País acerca del hecho, la inspectora del liceo, Teresa Barrios, indicó que no puede “hacer declaraciones respecto a ninguna situación que no sea la promoción de los derechos educativos exitosos de cada uno de los liceos del departamento del Maldonado”.



“No hacer declaraciones es una determinación mía porque a mí me gusta publicitar y promocionar la serie de experiencias exitosas que se dan en el quehacer educativo del día a día”, explicó, y agregó que le “disgusta un poco” que todas aquellas cuestiones “que deben ser conocidas por la opinión pública y la sociedad, como por ejemplo los aprendizajes, sean puestas en un segundo término en función de otras cuestiones que no suman ni tienen nada que ver”.



“Yo no veo que haya un problema”, indicó acerca de la situación, “yo lo que veo son oportunidades educativas”, finalizó.



En tanto, Subrayado informó que la directora del liceo realizó una denuncia luego de conocida la difusión del video. El fiscal Alejandro Machado señaló a este medio que la investigación la lleva adelante el Juzgado de Familia y que en 20 días tendrán los resultados de las pericias que tratan de dilucidar qué personas y desde qué dispositivos compartieron la filmación.