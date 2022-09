Da Silveira y Silva sobre intento de ocupación en Codicen: "El derecho al trabajo lo tenemos que asegurar"

El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, y el presidente de ANEP, Robert Silva se refirieron esta tarde a la frustrada ocupación que pretendió llevar adelante la Unión de Funcionarios del Codicen (UFC) este miércoles de mañana.

"Este gobierno defiende los derechos de todos. El que quiere trabajar tiene derecho a trabajar. El que quiere estudiar tiene derecho a estudiar. La libre expresión puede ejercerse sin avasallar derechos de otros", tuiteó el ministro Da Silveira esta tarde, tras el intento del sindicato de llevar adelante la ocupación que buscaba "visibilizar" el conflicto por el que reclaman mejoras en las condiciones de trabajo.



"El derecho al trabajo lo tenemos que asegurar, y por lo tanto, como dice la ley, quienes quieren trabajar tienen derecho ingresar a trabajar, y los que estaban, permanecer", indicó Silva, por su parte, en rueda de prensa.



"Los que pretendían ocupar, pretendían que los que estaban ya trabajando salieran o no dejar ingresar (a otros)", puntualizó el jerarca de ANEP.



"Nosotros queremos hacer la ocupación y que se realice el desalojo como lo plantea la LUC, pero no es lo que está planteado por las autoridades", planteó más temprano a El País, Santiago Almada, dirigente del sindicato.



Almada había señalado que van a "denunciar" lo que consideran una "limitación de derechos". Además, que seguirían "procediendo en distintas medidas de lucha" para que sus reivindicaciones "sean escuchadas".



Impedir ocupación de centros por parte de estudiantes

"Son miles los que ven impedidos su posibilidad de estudiar en los liceos que han sido ocupados. En ese sentido, la Dirección General de Secundaria ha tenido una actitud correcta", dijo el presidente de ANEP tras ser consultado por la nueva definición de Secundaria de impedir ocupaciones de los centros por parte de estudiantes. Las medidas de ocupaciones las han identificado en unos siete centros, dijo.



Respecto a cómo van a impedir las ocupaciones, Silva señaló que será "dialogando" y "explicando las disposiciones que están vigentes, no firmando actas de establecimientos y asegurando que los estudiantes que quieren ingresar, ingresan".



Consultado sobre si temen por incidentes tras esta definición, Silva retrucó: "Para incidente tuvimos bastante en el Cerro, y aprendimos que ese es el Uruguay que no queremos. Uno tiene derecho a defender su posición mientras no afecte el derecho del otro, y es lo que estamos salvaguardando".