Coronavirus: se retomaron las clases presenciales en las escuelas rurales del país

Este miércoles, y tras más de un mes sin clases presenciales por la emergencia sanitaria originada por a causa de la llegada del coronavirus, se retomaron los cursos en las escuelas rurales del país.

Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), informó a El País que en total fueron 339 escuelas las que abrieron sus puertas ajustadas al protocolo que aprobó la ANEP. De todas maneras el número todavía no es oficial, explicó el director del Departamento de Educación Rural del CEIP, Límber Santos.

Inicio de clases tras cuarentena en Escuela Rural N°30 en Cuchilla de Paraná en Sarandí Grande. Foto: Leo Mainé.

En total, se estima que en total 4.000 alumnos, 560 maestros y 542 auxiliares participen nuevamente de las clases presenciales. De todos modos, al no ser obligatoria la asistencia, la cantidad de alumnos es un dato que recién se conocerá al cierre de la jornada.

Hasta la noche de ayer, según supo El País, había una centena de maestros que estaban a la espera de los resultados del test del nuevo coronavirus. De acuerdo al protocolo que aprobó la ANEP, los docentes que viven en localidades con presencia de COVID-19 deben realizarse el hisopado de diagnóstico previo a reintegrarse a la escuela rural en la que trabajan.

Si bien quedan resultados pendientes, Pereira confirmó que "hasta el momento todos dieron negativos".

​Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son: Canelones, Colonia, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto y San José.

El director del Departamento de Educación Rural del CEIP, explicó: "Por ahora todo normal. Estamos pendientes del dato de la asistencia de niños, al no ser obligatorio es un dato que no vamos a conocer hasta el transcurso de la jornada. No se ha reportado ningún caso particular que impida el inicio de las clases".

El gobierno aspiraba a que la reapertura de escuelas fuese más amplia. De hecho, las autoridades manejaban un escenario de más de 900 escuelas rurales en primera instancia. Pero el monitoreo de las condiciones sanitarias de los locales, de movilidad de los docentes y el protocolo de sanidad fue acordando la lista.



En un escuela de ocho, fueron cuatro alumnos

El País presenció el retorno a las clases en la Escuela 30 de Cuchillas de Paraná en el departamento de Florida



De los ocho alumnos matriculados, asistieron cuatro. Por ejemplo, hubo una madre que no quiso mandar al hijo para prevenir un eventual caso de contagio. Otro no asistió porque es asmático y prefirieron no exponerlo.

La escuela se higienizó previo a abrir sus puertas y la clase se desarrolló con todos a más de un metro de distancia y utilizando tapaboca.



En este caso, la maestra realiza doble trabajo porque después de las clases presenciales tendrá que preparar las tareas para los cuatro alumnos que faltaron y que tomarán la clase de forma on-line.