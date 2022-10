La comunicación del siglo XXI se piensa en datos y de forma global

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la era de los datos y la información, en el contexto hiperglobalizado e hipercompetitivo en el que se nutren los ecosistemas digitales, la creatividad y la innovación no solo se han consolidado como pilares elementales para la comunicación del siglo XXI, sino como dos de las habilidades de mayor demanda profesional en el mercado.



Durante las últimas dos décadas, como parte de un proceso de transformación digital que fue acelerándose y naturalizándose bajo los condicionamientos a los que obligó la pandemia, los equipos de comunicación se han vuelto cada vez más virtuales, globales y pluriculturales. Y es en este escenario en donde hoy se desarrollan los negocios.



En tal sentido, para alcanzar sus objetivos estratégicos, las empresas y organizaciones necesitan profesionales multiculturales, capaces de comprender y adaptarse a diferentes entornos sociales para resolver problemas con agilidad, así como desarrollar vínculos constructivos, sólidos y duraderos. Tal coyuntura exige profesionales con una formación que les permita ser auténticos ciudadanos del mundo, también capaces de interpretar colosales cantidades de datos e información, de comunicar en forma efectiva a través de la creatividad y de potenciar la innovación.

Comunicación global y analítica de datos

Esta área de conocimiento refleja como pocas los cambios vertiginosos de los medios digitales y sus consecuencias en la sociedad. Es por ello que la Universidad ORT Uruguay, dentro de su Escuela de Comunicación, acaba de lanzar una nueva carrera, la Licenciatura en Comunicación Global; y una nueva salida profesional, la Licenciatura en Comunicación, orientación Analítica de Datos e Innovación.



“La comunicación en su conjunto se ha revolucionado y se ha vuelto una profesión apasionante que está requiriendo de profesionales bien preparados para la actualidad”, afirma Héctor Bajac, secretario docente de la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Diseño de Universidad ORT Uruguay.

Foto: Shutterstock

Tradicionalmente, las opciones de comunicación eran cuatro: la audiovisual, que comprendía desde el cine hasta la publicidad y otras aplicaciones; la comunicación empresarial (o corporativa) y la periodística; y, finalmente, la comunicación orientada a la publicidad y el marketing.



Hoy, con la datificación y la globalización de la comunicación, dominar las herramientas y la teoría resulta insuficiente: es necesario ser un comunicador global.

“Nuestra Facultad de Comunicación y Diseño tiene casi tres décadas”, relata Bajac. “Se caracteriza por tener a la creatividad como un elemento central. La creatividad conduce a la innovación y, por eso, hemos sido pioneros en las carreras de diseño e innovadores en las de comunicación, así como también vanguardistas, porque apuntamos a estar constantemente aggiornados con lo que ocurre en el mundo y, sobre todo, con qué necesitan los profesionales de la comunicación en Uruguay”, agrega.



El director de comunicación —o Dircom—, por ejemplo, es un cargo que también ha crecido en relevancia y se ha vuelto cada vez más necesario. “Hoy las posibilidades para este trabajo son más cuantiosas. El rol requiere de una persona entrenada en construir una reputación, en la gestión interna, en gestión de crisis, en las relaciones con la prensa y en la comunicación pública”, refirió Bajac.

El comunicador global y analítico, un rol de alta demanda profesional

Por otra parte, las oportunidades laborales para los jóvenes se multiplican y diversifican alrededor del mundo si cuentan con una formación multidisciplinar y habilidades digitales diferenciales. Ser global, en la era digital, no implica dejar el país. “Uruguay también está cambiando. Según Euromoney, por ejemplo, Uruguay es el país más seguro para invertir en América Latina y por eso se instalan aquí empresas como Google, Microsoft, Adobe, etc., y todas van a necesitar gerentes globales, entre ellos gerentes de comunicación”, detalla Bajac.



En este sentido, aparece un dato nada menor: en todas las orientaciones de comunicación, el 97 % de los estudiantes se insertan tempranamente en el mercado laboral gracias a las más de 400 oportunidades anuales de empleo que circula la Escuela de Comunicación.



“Lo que observo en las nuevas generaciones es mucha independencia de criterio”, remata Bajac. “Son menos obsecuentes que las anteriores. Este acceso ilimitado a la información hace que los jóvenes sean más curiosos. Ya no se trata de que repitan lo que dice el docente, sino que buscan desafiarlo”, concluye.

Otra fuerte tendencia global en relación con la comunicación es la de la datificación. Un artículo publicado en 2018 en la revista Forbes afirma que generamos un estimado de 2,5 quintillones (un millón de cuatrillones) de bytes de datos nuevos a diario, y se estima que solo durante los dos últimos años se creó el 90 % de todos los datos existentes en la historia de la humanidad. Las cifras hoy, cuatro años después y luego de la aceleración de la transformación digital que provocó la pandemia, son aún más significativas.



El punto radica en qué hacer con todos esos datos: hay que saber analizar toda esa información. El comunicador con formación profesional en analítica de datos es, en tal sentido, quien cuenta con las habilidades necesarias para formular las preguntas adecuadas, extraer información de valor, formular estrategias para tomar decisiones basadas en datos y saber comunicar resultados. El comunicador analítico es, esencialmente, un ambidiestro cerebral que comprende y domina la riqueza que, desde las humanidades, aporta el análisis de datos.

En primera persona

Responsables del equipo docente, egresados y profesionales referentes en su rubro dan su visión sobre la importancia de estas nuevas orientaciones

Dr. Héctor Bajac

Secretario docente de la Escuela de Comunicación de ORT “Nuestra Facultad de Comunicación y Diseño tiene casi tres décadas. Se caracteriza por tener a la creatividad como un elemento central. La creatividad conduce a la innovación y, por eso, hemos sido pioneros en las carreras de diseño e innovadores en las de comunicación, así como también vanguardistas, porque apuntamos a estar constantemente aggiornados con lo que ocurre en el mundo y, sobre todo, con qué necesitan los profesionales de la comunicación en Uruguay”.



Lic. Bruno Petcho

Director de Grupo Punto. Director de Ogilvy Uruguay. Cofundador & Director de From “La publicidad y el marketing ayuda a ver el mundo con un lente diferente. Brinda una sensibilidad mayor, por cuestiones propias de nuestra industria, y los entrena a analizar fenómenos sociales y culturales desde una óptica distinta. Vivimos un cambio de época donde los paradigmas son repensados. Desde los modelos de negocio al estilo de liderazgo, desafíos transformadores que traen consigo problemas y oportunidades. Nuestra capacidad pensante será cada vez más un activo fundamental para que las marcas encuentren las soluciones que las ayuden a crecer”.



Lic. Brian Majlin

Coordinador académico de Periodismo y Comunicación Cultural “En el caos de información que supone Internet, el periodista se ha tornado un actor clave con renovadas responsabilidades: interpretar el mundo y brindar información clara, veraz y confiable. En ORT estamos siempre atentos a las disrupciones y la innovación, con el norte en que los periodistas que formamos sean los mejores profesionales, al servicio de la sociedad y con foco en llevar a cabo las renovaciones necesarias en la disciplina. Aunque el periodismo no puede ser garante de la democracia, proveer de información confiable es una forma vital de ayudar a que se revitalice y fortalezca”.



Mag. Agustina Sanguinetti

Data Senior Director. Pedidos Ya “Es de vital importancia para los perfiles de comunicación desarrollar habilidades propias en lo que refiere a poder contar historias a partir de los datos. Esto implica definir problemas a resolver y estructurar preguntas que puedan ser respondidas a través de los datos, así como interpretarlos para poder tomar decisiones a partir de ellos. Asimismo, es clave que los datos sean embebidos en los procesos de toma de decisiones y no actúen como un proceso externo, para lo cual es necesario trabajar en equipos multidisciplinarios, integrando perfiles formados en todas las fases de dicho proceso”.



Ernesto Musitelli

Partner & Managing Director en Musitelli Film & Digital “El sector audiovisual viene creciendo en Uruguay, resultado del trabajo de mucha gente y una buena coordinación público-privada. La producción crece y la calidad de los proyectos es cada vez mejor. El Programa Uruguay Audiovisual ha sido la clave en este escenario. Para enfrentar los nuevos desafíos es esencial sostener lo que se viene haciendo, profundizar la coordinación público-privada, planificar a más largo plazo, pensar cómo vamos a desarrollar talentos y la formación continua de nuestros técnicos”.