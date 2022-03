Codicen resolvió que ante brote de Covid-19 en aulas cuarentena será de 5 días para todos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Codicen, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, resolvió que, en caso de generarse un brote del covid-19 en el aula, la cuarentena será la misma para todos los estudiantes, sin importar si transitaron la infección o están vacunados. En ese caso el aislamiento será solo de cinco días.

Además no hay que testearse luego del quinto día para volver a clases siempre y cuando no persistan los síntomas.

Los niños menores a seis años, además, no deberán usar tapabocas en el aula. En el caso de los de 6 a 11 años se recomienda su uso, pero no es obligatorio y en los mayores de esa edad se pide el uso.

Hasta la finalización del año lectivo 2021, ante el mínimo caso positivo en una clase, todos los alumnos debían testearse y cuarentenarse todo el grupo en un período superior a los cinco días actuales.

La nueva disposición ya no corre y además se busca saldar las diferencias que surgieron en las últimas semanas tras las recomendaciones del grupo de expertos del MSP ya que el Codicen no estaba afín a una distinción entre los alumnos vacunados y no vacunados.

El MSP instrumentó en enero un protocolo que estipulaba que si había un brote, en caso de estar completamente vacunado el aislamiento sería de 7 días y si no estaba vacunado o lo estaba incompletamente sería de 10 días.



Luego, en febrero, el MSP planteó que no se iban a cuarentenar a niños y adolescentes que padecieron covid-19 en los últimos 60 días, y tampoco si tenían dos o tres vacunas según el esquema para su edad y estado de comorbilidad, indicó el ministro de Salud Daniel Salinas el 23 de febrero. En tanto, para los alumnos que contaran con una dosis anticovid, no estén vacunados o hayan pasado los 60 días de infección podrían "reintegrarse al día octavo de la última exposición". A nivel terciario no se pediría cuarentena.



Pero ninguna de estas disposiciones prosperó en su totalidad y Codicen y MSP acordaron el nuevo protocolo.