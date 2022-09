"Nos cagaban a patadas por lo bajo", apuntó vocero del Ceipa sobre incidentes en el Cerro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"En ningún momento, Robert Silva planteó que los patovicas que habían contratado y no nos dejaban entrar, nos cagaban a patadas por lo bajo. Eso las cámaras, claramente, no lo captaron", apuntó este lunes Maximiliano Santos, vocero del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), sobre los incidentes que ocurrieron el jueves pasado en el Cerro cuando el presidente de ANEP concurrió a un evento para difundir el plan de reforma educativa que impulsa el Gobierno.

"Partimos de la base que a quien se violentó primero fue a nuestros compañeros que intentaron entrar a hablar en un espacio que, se supone, era un diálogo abierto, pero resulta que había 40 lugares y más de la mitad estaban ocupados por las autoridades, entre ellos diputados colorados y autoridades del Codicen", sostuvo Santos esta mañana en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo). Mientras se desarrollaba la entrevista, se ocupaba el IPA, como ha sucedido en las últimas semanas.



Respecto a los dichos de Silva de que no se habían contratado "patovicas" para la instancia, el vocero retrucó que "se notaba que cuatro o cinco alguna experiencia policial tenían y que además fueron bastante vivos de pegarnos patadas por lo bajo para que no saliera en las cámaras".

Consultado sobre si denunciaron ese hecho, Santos dijo que lo están "evaluando". "Tampoco queremos otra vez seguir centrando y particularizando el hecho cuando estamos discutiendo realmente cosas profundas y lo único que se está haciendo, y el presidente del Codicen (Silva) está haciendo, es volver a particularizar las cosas y no discutir o no convocar a ámbitos reales de discusión con estudiantes y docentes", dijo.



"Se nos niega otros espacios donde realmente podamos construir juntos esta transformación", indicó Santos. "Estamos muy de acuerdo que hay que cambiar la educación, pero la cuestión es cómo generar los ámbitos realmente amplios de discusión para generar esto", insistió.

Tras las "patadas", dijo que sus compañeros "intentaron entrar para formar parte de esa discusión". Al final, "lograron entrar solo dos compañeros, a una de ellas se le apagó el micrófono, se le sacó y se le dijo que ya estaba", afirmó.



Sobre la rotura del vidrio de la camioneta en la que viajaba Silva, a la salida del encuentro, Santos señaló que "nadie lo conocía" al agresor y que "ya está identificado". Este jueves declarará ante la Justicia, informaron a El País fuentes de Fiscalía.



Santos planteó que "asusta o impacta bastante" que se acuse de "totalitarios" a los planteos de docentes. "Hay una especie de despersonalización de los sindicatos y la educación. Prácticamente, somos actores que no podemos decir nada porque si llegamos a decir algo somos totalitarios, personas que queremos realmente que no suceda absolutamente nada", dijo.



El vocero del gremio de docentes aseguró que Silva presenta visiones "dicotómicas". "Acá lo lamentable, es que no representan a los docentes y estudiantes. Pero también, hay algunos actores, todos, que nos tenemos que hacer responsables, y algunos más que otros, de las cosas que se dicen. Si a nosotros nos pintan como los vendepatria, que venimos a perjudicar a la educación pública, a la gente, a vender el rico patrimonio nacional, después háganse cargo de las cosas que pasan", había declarado Silva al mismo programa radial el viernes pasado.

Consultado sobre los dichos de Silva, el vocero del Ceipa sostuvo que las autoridades de la educación "no se están haciendo cargo de lo que están generando".



Aseguró que el presidente de ANEP "se presenta como desacatado en los medios de comunicación como que en cualquier momento le ocupamos todo y no lo dejamos hacer nada, cuando los espacios genuinos todos sabemos que estas cuestiones no son de un día para el otro, y los canales de diálogo se construyen, se generan. Si no, es una pantomima que el presidente del consejo está haciendo, y pasa algo y ya parece que hace una mímica de que le están pegando en el suelo".



Santos apuntó que no fueron a la reunión del miércoles convocados por la ANEP porque, dijo, les avisaron poco tiempo antes. "Si planteas que de un día al otro, con menos de 24 horas, te tenés que presentar en Montevideo es prácticamente imposible", en referencia a que hay 19 centros de formación docente.