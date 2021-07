Artículo para justificar horas sindicales "no se va a permitir ni a avalar", dijo Cherro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora de Secundaria, Jenifer Cherro, aseguró que no se permitirá usar el artículo 70-10 para certificar horas sindicales, si bien aclaró que seguirá funcionando porque está en el estatuto docente.

"Yo les voy diciendo que a partir de ahora el 70-10 para mi no corre. El 70-10 va a seguir funcionando porque pertenece al Estatuto del Funcionario Docente", indicó durante una entrevista en el programa "Desayunos Informales" (Canal 12).



La jerarca aprovechó la instancia para decirles a los directores y los inspectores de todos los liceos del país que "en la administración de Cherro, la justificación de actividades sindicales por artículo 70-10 no se va a permitir ni a avalar"



"Si hay que sacar un acto administrativo lo voy a hacer, porque acá yo quiero ser ordenada, porque le estoy pagando a un suplente porque un docente tiene 20 horas liberadas sindicales, pero a las otras horas que faltó no le estoy poniendo un suplente y el alumno directamente no tuvo clase", expresó.



En esa línea, la directora indicó que le llama la atención "como hay gente que no se preocupa porque en el 2017 faltó entre dos años 250 horas y ahora habla de la vulnerabilidad de los alumnos", dijo y cuestionó: "¿No eran vulnerables en el 2017 los alumnos del Liceo 1 de San José que los dejaban sin clase y pretendían recuperar después las horas desde las 18:15 hasta las 20:00 que tenían que venir de campaña".



"¿Dónde está la vocación y la entrega? Porque la vocación y la entrega hay que demostrarla en los hechos y yo lo voy a demostrar. Mi principal objetivo van a ser siempre los estudiantes y los buenos docentes, que sepan que van a tener mi apoyo siempre", dijo.

El artículo 70-10 fue el citado por el ex integrante del Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) Marcel Slamovitz para justificar 140 horas de inasistencias.



El lunes de la semana pasada, El País informó que una lista de 38 dirigentes de Fenapes obtuvo licencia sindical de modo irregular en 20 liceos de todo el país, en base a los datos proporcionados por los centros estudiantiles a Cherro.



La información, a la que tuvo acceso El País, fue entregada a la comisión investigadora en el Parlamento y abarca desde el año 2015 en adelante. Los centros en los que se presentaron certificados por artículo 70-10 para justificar faltas por actividades sindicales “según convenio firmado con la CSEU” -que nunca apareció- son: Liceo 1 de San José, Villa Rodríguez (San José), Liceo 2 de Fray Bentos, Liceo Joaquín Suárez (Canelones), Liceo rural de Lavalleja (Salto), Liceo 2 de El Pinar (Canelones), Liceo 2 de Fray Bentos, Liceo 5 de Tacuarembó, Liceo de Rosario (Colonia), Liceo de Colonia Valdense (Colonia) y Liceo de Soca (Canelones). En Montevideo los liceos en donde se encontraron licencias irregulares fueron: 6, 61, 13, 38, 58, 43, 62, 18 y 25.