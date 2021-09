Abandono en planes liceales de adultos y jóvenes superó el 50% en 2020, según datos oficiales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se presentaron este lunes los datos del Monitor Educativo Liceal 2020. Entre otros datos el informe muestra que el abandono en los planes de jóvenes y adultos en enseñanza Secundaria superó el 50% el año pasado. En cuanto a promoción, indica que "en ciclo básico en liceos oficiales mantiene la tendencia de aumento en los último años y en 2020 superó el 86% de estudiantes promovidos".

Respecto a la matrícula, el informe indica que durante 2020 se atendió en Secundaria a 271.146 estudiantes a través de liceos oficiales, habilitados y diferentes programas educativos. En 2021, por su parte, la población estudiantil es de 266.259.



Consultada sobre la caída de la matrícula, la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, señaló: "Lo que perdimos es poquísimo con respecto al año anterior", y llamó a observar la matrícula de alumnos en general "tanto de Ciclo Básico como de Bachillerato, en la educación pública y privada".



"Bajamos los niveles de deserción, que fue producto de un trabajo muy grande", dijo Cherro, y destacó que hubo 11 puestos de inscripciones, lo que "llevó a recuperar 2.000 y 3.000 alumnos que estaban sin inscribirse en el sistema", afirmó.



"No tenemos por qué pensar que no vamos a obtener iguales o mejores resultados. Las batallas hay que darlas, las decisiones hay que tomarlas, y a esta altura los docentes, directores, inspectores, alumnos y las propias familias están comprometidas de que en esto tenemos que salir juntos", agregó.



Por otra parte, respecto al mayor porcentaje de egresos de ciclo básico y bachillerato en el interior frente a Montevideo, dijo: "Quizás en los liceos del interior los alumnos tengan más contención".



"Hay menos desvinculación internanual y más alumnos dentro de nuestros salones, (así como) más retención de los alumnos", agregó la jerarca, y destacó que "no es que haya grupos superpoblados".



El informe señala además que este año se incorpora en el monitor un nuevo indicador denominado "Desvinculación interanual", que da cuenta del porcentaje que, estando matriculados en secundaria en un año lectivo, no registran inscripción al año siguiente.



"Para el Plan Reformulación 2006, que constituye aproximadamente el 80% de la matrícula total, la desvinculación interanual no supera el 9% en ninguno de los tres años y alcanza el 7% en el año 2021. En los planes de jóvenes y adultos la desvinculación interanual supera el 50%", dice el informe.



Asimismo, señala que en el año 2021 la desvinculación interanual global es de 6,9%. En el caso de Ciclo Básico, dicha desvinculación es de 4,5% y en bachillerato de 11,2%.



El Monitor agrega que la desvinculación interanual en los estudiantes que tienen un año o más de la edad esperada para el curso es superior a la de los estudiantes que están en la edad correspondiente. En Ciclo Básico en el año 2021 se desvincula el 1,3% de los estudiantes que tiene la edad esperada para el curso, en tanto la desvinculación es de 11,9% para aquellos que tienen extraedad.



Por su parte, el 2,1 de los estudiantes que están en edad esperada en Bachillerato se desvinculan, mientras que para aquellos con un año o más de la edad esperada, la desvinculación es de 26,2%.



Según el informe, "en el marco de la pandemia se realizó una contextualización de la normativa que regula los aspectos de la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Directivo Central" y eso implicó "una forma diferente de cierre de los cursos en cuanto a instancias de evaluación y acreditación, nuevos períodos de exámenes y cambios en las condiciones de pasaje de grado, que repercutieron en algunos de los indicadores calculados en el Monitor Liceal".