Detectaron ADN de Brissa y del acusado de asesinarla en un trozo de madera

HOMICIDIO

El fiscal Juan Gomez recibió la información así como la defensa del acusado.

Las pericias realizadas en un trozo de madera encontrado junto al cuerpo de Brissa González confirmaron la presencia de ADN de la niña y del principal acusado de haberla asesinado Williams Pintos Pinto, según informó Telemundo y confirmó a El País el fiscal del caso Juan Gómez.

Además, el trozo de madera tenía sangre de la víctima y semen de Pintos Pintos, según dijo el fiscal.

Se trata de la primera prueba científica que vincula directamente a Williams Pintos con el crimen.

Gómez añadió a El País que ayer trasmitió a la defensa de Pintos Pinto, Estefanía Broggi y Diego Moreira, que las pericias concluyeron que el trozo de madera tenía pintura y que ésta era la misma relevada en el dormitorio del indagado. Posteriormente, en forma verbal, los dos abogados defensores expresaron a Gómez que iban a desistir del recurso de apelación, cuyo plazo vence el próximo viernes.

Consultado sobre si las pericias forenses confirman su hipótesis de que Pintos Pintos es el asesino de Brissa, Gómez dijo que u201cson un elemento más que confirman la certezau201d de la Fiscalía. u201cSon elementos seriosu201d, apuntó.

Entre 20 y 30 días, el fiscal Gómez presentará su acusación contra Pintos Pinto por un delito de homicidio muy especialmente agravado.

La familia de Brissa pidió en las redes sociales recordarla con una sonrisa, evitar los comentarios con odio y eliminar los posteos con su fotografía cuando era buscada.

Brissa salió de su casa de Villa Española a las 7:30 horas del lunes 20 de noviembre. Perdió el ómnibus de la línea 174 que la llevaría a su escuela, ubicada en Algarrobo y José Serrato. Según el fiscal, las filmaciones muestran que Brissa se subió a un auto y en el balneario Las Vegas, a la altura del kilómetro 52 de la Interbalnearia, tomó por una calle lateral. Allí fue donde se encontró el cuerpo de la niña desnudo, con ataduras en manos y pies y con signos de abuso sexual.

