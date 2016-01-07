Cuatro detenidos por el crimen del comerciante

Móvil habría sido robo; el cuerpo apareció en Treinta y Tres.

El comerciante Víctor Brosque fue ultimado de un golpe en la cabeza en un motel ubicado en las afueras de la ciudad de Treinta y Tres. Su cuerpo fue hallado en un camino vecinal, al oeste de la capital olimareña, tras ser detenidas tres personas que manejaban el vehículo del comerciante por las calles del barrio Maldonado Nuevo.

El cuerpo de Brosque se encontraba en un monte cercano al río Olimar, a 12 kilómetros de la capital. Al lugar se llega por el Camino del Mensajero, donde están ubicados la mayoría de los moteles de Treinta y Tres, cerca de la "Estancia del Banco", como le conocen los vecinos del Olimar.

En la tarde de ayer, un equipo de Policía Científica se dirigió hacia Treinta y Tres para confirmar las causas de la muerte del comerciante, quien confeccionaba cintos de cuero y luego los distribuía a comercios. La mayoría de sus clientes se ubicaban en el interior del país.

Según informaciones primarias, Brosque se trasladó a la ciudad de Maldonado. Allí fue interceptado por uno de los detenidos, quien declaró que había trabajado para el comerciante confeccionando cintos de cuero. Esta persona luego alquiló supuestamente el auto a los detenidos en Maldonado.

Junto con otros sujetos, trasladó a Brosque a la ciudad de Treinta y Tres.

Lo llevaron a un motel. El comerciante intentó escapar y fue ultimado supuestamente a golpes. Como el cadáver se encuentra en estado de semidescomposición, recién hoy se sabrá con exactitud las causas de la muerte.

Investigadores creen que el móvil del asesinato de Brosque fue el robo. Los delincuentes se llevaron su auto Geely modelo LC, del 2011, y mercadería que había en el vehículo.

Detenciones.

A la hora 2:00 de la madrugada de ayer, varios equipos del Área de Investigaciones de la Zona II de Montevideo (Costa y barrios aledaños), trajeron a seis detenidos de Maldonado, dos de ellos habían sido procesados el martes 5 por la Justicia fernandina por haber robado el auto del comerciante. La intención de los delincuentes era efectuar robos a casas en el este con el vehículo de la víctima.

El lunes 4, los tres individuos fueron detenidos en un operativo de rutina efectuada por la Policía de Maldonado. Los acusados señalaron que habían alquilado el auto Geely a un cuarto sujeto de Maldonado. Es decir, el hombre que había trabajado para Brosque.

Hacía apenas tres meses que el comerciante había cambiado con mucho esfuerzo su Chevrolet Corsa por el Geely tras cansarse de las continuas roturas del anterior vehículo, según señalaron allegados de la víctima a El País.

Pasadas las 4:30 horas de la mañana de la víspera, un segundo equipo de la Zona II se dirigió a Maldonado para interrogar al "arrendador" del auto, quien se entregó en la Seccional 26ª de la capital fernandina. Ante los policías, esta persona sostuvo que los dos procesados por el hurto del vehículo mataron al comerciante. Los acusados lo negaron.

Un comunicado del Ministerio del Interior informó que los detenidos dijeron a los policías de la Zona II que Brosque estaría con vida. Luego, durante el viaje hacia Montevideo, cambiaron su versión y confesaron que le dieron muerte. También brindaron detalles de dónde se encontraría el cuerpo.

Uno de los sospechosos de la muerte de Brosque estaría involucrado en otro homicidio ocurrido en Maldonado.

En la mañana de ayer, policías fernandinos realizaron un allanamiento en su casa y encontraron un arma que estaría vinculada a un crimen en ese departamento, señalaron a El País fuentes judiciales.

En la noche de ayer, la jueza Julia Staricco liberó a tres de los siete detenidos. Los restantes declararán hoy.

El supuesto arrendador del auto, que fue trasladado ayer a la sede de la jueza penal Staricco, tenía varios golpes en el rostro a raíz de un enfrentamiento con un preso que goza de salidas transitorias. El motivo de la pelea fue que el hoy acusado intentó entablar una relación amorosa con la pareja del recluso.

Treinta y Tres.

El coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía olimareña, José Carlos Floretta, dijo a El País que el cadáver será llevado a Montevideo en las próximas horas para las pericias forenses, que buscarán determinar la causa del fallecimiento y a qué hora ocurrió la muerte.

Víctor Brosque era divorciado y tenía dos hijas de 23 y 20 años. Sus familiares y amigos habían perdido contacto con él el 22 de diciembre pasado.

Sus allegados lo recuerdan como una persona jovial, trabajadora y que se desvivía por sus dos hijas. Agregaron que el comerciante hizo todo tipo de sacrificios para que sus hijas pudieran estudiar en colegios privados y hacer una carrera como profesionales.

Brosque era muy chistoso. Acostumbraba a enviar chistes a sus amigos y familiares a las 7:30 de la mañana.

El cuerpo fue hallado en un predio vecinal al oeste de la capital olimareña. Foto: N. Araújo.

El homicidio del comerciante de cuerosE. BARRENECHE /N. ARAÚJO