Tras críticas del FA, Delgado dijo que nuevo acuerdo con UPM permite ahorro "del orden de los US$ 250 millones"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, defendió esta noche los anuncios relativos a la construcción de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM en Uruguay luego de las críticas que despertaron desde el Frente Amplio.

“Vale la pena aclarar algunos puntos respecto al nuevo acuerdo con UPM”, escribió en su cuenta de Twitter el jerarca.

En relación a las obras viales asociadas a la instalación de la planta, sostuvo que “la construcción del Puente Centenario sobre el Río Negro y una obra de Bypass en el Pueblo Centenario, ahora serán pagas por UPM. Uruguay deja de financiar obras viales por USD 60 millones, que pasan a financiarse por la empresa”.

Agregó en referencia a las obras eléctricas que “el Estado uruguayo recibirá un aporte adicional de USD 68 millones para la construcción del Anillo Tacuarembó-Chamberlain-Salto Grande”.

Además mencionó la “construcción de un vivero de última generación en Sarandí del Yi y la ampliación de la Planta de Insumos de UPM en Fray Bentos, por USD 55 millones”, a las que calificó de “nuevas inversiones”.

Por otro lado, Delgado habló de una “reducción de la cantidad de compra de energía eléctrica a UPM (mínimo USD 7 millones al año - total USD 140 millones en 20 años)”. Añadió que “existen otros cambios que implican ahorros”.

“Este nuevo acuerdo le permite al Estado uruguayo alcanzar un ahorro del orden de los USD 250 millones, además de USD 55 millones en nuevas inversiones”, remató.

En conferencia de prensa más temprano el presidente Luis Lacalle Pou dijo que se había alcanzado un nuevo acuerdo con UPM que generaría “ahorros” para Uruguay.

Luis Lacalle Pou este viernes. Foto: Fernando Ponzetto.

"Estamos hablando de un ahorro en el entorno de US$ 60 millones en lo que hace a la infraestructura vial y en el entorno de los US$ 68 millones en lo que hace a la infraestructura eléctrica y en el entorno de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra energía eléctrica establecida en el acuerdo anterior con UPM", dijo el presidente. "Hasta allí es recursos que va a invertir UPM y que debió haber invertido el gobierno y hasta allí el ahorro de compra en energía eléctrica", agregó.

Las palabras del presidente despertaron el rechazo de dirigentes del Frente Amplio, quienes aseguraron que se estaban anunciando como nuevos aspectos ya concretados en 2017.

Uno de ellos fue el anterior director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, manifestó en su cuenta de Twitter: “UPM: los 60 millones de dólares anunciados hoy, ya habían sido anunciados el 7 de noviembre de 2017”. García adjuntó una nota del portal de Presidencia de esa fecha titulada “Negociación con UPM contribuirá con US$ 60 millones en la mejora para la infraestructura vial”.