Conmoción en Tranqueras: mató a su esposa y se suicidó

VIOLENCIA DOMÉSTICA

También murió un policía que ayudaba a embarazada víctima de violencia.

Un nuevo femicidio ocurrió en las últimas horas en el departamento de Rivera, cuando una mujer de 65 años fue asesinada en la localidad de Tranqueras.

Además, un efectivo policial perdió la vida en Suárez, Canelones, durante un procedimiento en el que se buscaba dar protección a una mujer embarazada que había sido agredida por su ex pareja.

Un hombre de 56 años mató de un disparo a su esposa, una mujer de 65 años, y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en una vivienda de la zona de Tranqueras (Rivera), donde fueron hallados los dos cuerpos por una amiga de la mujer asesinada. Ésta se comunicó con la Policía, que ahora se encuentra trabajando en el caso.

De acuerdo a los primeros datos, en este caso no había denuncias previas por violencia doméstica, según confirmó la Policía de Rivera.

La pareja procedía de la zona rural de Tranqueras y hacia 12 años que vivía bajo el mismo techo, según vecinos.

"La sociedad de Tranqueras está conmovida y desconcertada, nadie podría suponer un final tan triste. Este es un pueblo chico donde todos nos conocemos. La violencia doméstica es un flagelo terrible. Conformaban una familia trabajadora, ella trabajaba como empleada doméstica y él era peón forestal", dijo a El País el alcalde de Tranqueras, Milton Gómez.

El jerarca municipal destacó que en la población quedó una "sensación de impotencia" y que lo único que se pudo hacer ante la tragedia fue estar "junto a los familiares y amigos que estaban desesperados".

Por el momento, no está previsto algún tipo de manifestación en la zona de Tranqueras como respuesta a este dramático episodio que sacudió a la localidad riverense.

Se trata del primer femicidio que ocurre en lo que va del año. En 2017 el primero se registró el 15 de enero, en Río Branco. Ese mes ocurrieron cuatro casos. El pasado año murieron 30 mujeres en Uruguay por estas causas. En el país hay una denuncia por violencia de género cada 14 minutos.

Policía.

Mientras tanto, dos efectivos de la seccional 16ª de Suárez concurrieron en la noche del martes a un llamado por violencia doméstica en el interior del Parque Meireles, en la localidad de Suárez, departamento de Canelones.

Allí, los agentes se encontraron con una mujer embarazada que les contó que su expareja la había golpeado. La mujer tenía una moto, y como estaba dolorida, fue trasladada en el patrullero a un centro de salud.

Uno de los policías, Christina Gabriel Vega Maurente de 27 años de edad, se subió a la moto para llevarla a la seccional. Como la moto no prendía, se largó en una bajada, pero no pudo dominar el vehículo y cayó en el lago de una cantera.

El agente desapareció de la superficie. Los Bomberos realizaron un rastrillaje en el arroyo, hasta que encontraron el cuerpo del policía.

Familiares y compañeros dieron el último adiós al efectivo en la tarde de ayer en el cementerio de Sauce. Fue despedido con honores policiales.

Vega Maurente era padre de dos pequeños niños y cumplía su servicio policial desde hace 7 años en la seccional policial de Suárez.

Sus compañeros no encuentran una explicación lógica a lo acontecido. Uno de ellos dijo ayer a El País que el policía sabía nadar y que la pericia forense confirmó que tenía un fuerte golpe en el rostro.

Asistencia.

Línea para víctimas de violencia doméstica: fija: 08004141; celulares *4141. Servicio gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. Según la situación y la demanda se deriva a servicios y recursos públicos o privados especializados. Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00 horas, sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas.