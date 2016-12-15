Cien toneladas de basura en las calles

El "operativo impacto" que llevó a cabo ayer la IMM para intentar solucionar el problema de la acumulación de basura en la capital —y que implicó contratar 36 camiones privados y seis palas mecánicas, además de diversos trabajadores de ONG y empresas—, permitió recolectar 100 toneladas de residuos entre la noche del martes y la madrugada de ayer. La medida redujo, pero no suprimió la cantidad de contenedores que estaban desbordados hasta el momento.

Durante la jornada se pasó de un atraso que alcanzaba a unos 6.000 recipientes (de 11.800 que hay en Montevideo), a 3.000 que todavía permanecen sin recolectar.

De acuerdo a los datos brindados por el intendente Daniel Martínez, solamente en el municipio CH (Punta Carretas, Pocitos, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores y Tres Cruces) la IMM levantó 21 toneladas de basura, "además de lo que pudo recolectar por sus medios la municipalidad".

Según manifestó el alcalde de ese municipio, Andrés Abt, "fue necesario solicitarle a la ONG Tacurú que suspendiera las tareas de barrido que realiza normalmente en la zona, para que colaborasen con nosotros en la recolección de los residuos que había alrededor de los contenedores". Además debieron contratar dos camiones "aspiradora" y utilizar un vehículo del municipio para levantar objetos grandes.

De acuerdo con Martínez, todas esas medidas "han permitido limpiar la inmensa mayoría de los desechos que se encontraban alrededor de los contenedores y sobre las calles, que era lo más conflictivo", indicó el jerarca.

Martínez sostuvo que la situación actual con respecto a la basura se dio debido a "una acumulación" de medidas llevadas a cabo por Adeom y la falta de muchos funcionarios de Limpieza el domingo.

El director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Óscar Caputi, informó que fueron 16 las personas que se ausentaron y que en caso de que se vuelva a repetir la situación, "se les descontará el 30% de su sueldo".

En tanto, hoy los trabajadores de Adeom harán un paro a partir de la hora 10:00 para reunirse en asamblea, lo que podría hacer que la situación empeore aún más, estimó el intendente.

"Si la asamblea de mañana (por hoy) dura todo el día, pasaremos a tener 5.000 contenedores atrasados, además de los 3.000 que ya tenemos actualmente", sostuvo el intendente. Eso hace que el riesgo sanitario aumente y "con ello la posibilidad de tomar las medidas necesarias para evitar que eso suceda", expresó Martínez.

Planteos.

En relación con los reclamos de Adeom de que se presupueste a los funcionarios de Limpieza por 8 horas, en lugar de las 6 actuales, Martínez sostuvo "que no hay ninguna posibilidad de que suceda".

En la actualidad, los funcionarios cobran su salario por seis horas de trabajo y realizan además dos horas extras, por las que perciben un plus de 33% de una hora común.

El objetivo del sindicato es que esas dos horas pasen a incluirse dentro del salario básico. Eso significaría que los funcionarios recibirían un monto mayor por salario vacacional y por la prima de abril por presentismo —que se paga por llegar en hora y no faltar—, ya que todos los cálculos se realizan en base al salario básico.

Martínez sostuvo que varias de las propuestas planteadas por Adeom han sido tenidas en cuenta por la Intendencia. "Te diría que de los 10 planteos, 6,5 han sido asumidos".

Según Martínez, el cambio del mapa de horario de los trabajadores que resolvió la IMM para que efectivamente se realicen los tres turnos de recolección, "no es negociable".

La basura se junta todos los días, por lo que tener un sistema de horarios que cubra toda la semana es elemental", indicó Martínez y opinó que el sistema actual "es el correcto".

Nuevos camiones.

La flota nueva de 15 camiones que adquirió la IMM para intentar solucionar la situación de la limpieza, comenzará a llegar en los primeros días de enero, y la última partida de vehículos se estima que estará en el puerto de Montevideo el 2 de febrero próximo.

Imágenes que se repiten en varias zonas de Montevideo.

Hasta el pasado martes la imagen que predominaba en muchos barrios de la capital era basura tirada en las calles y los contenedores desbordados. Frente a esa situación la IMM decidió contratar 36 camiones de empresas privadas y seis palas mecánicas para llevar a cabo un "operativo impacto". A cargo de la recolección estuvieron trabajadores de ONG y de empresas. Todavía quedan 3.000 contenedores sin recoger.

Municipios CH y E fueron los más afectados.

El problema de la basura se registró en prácticamente todos los barrios de Montevideo, pero de acuerdo a un relevamiento realizado por el Ministerio de Salud Pública, los barrios más afectados por la acumulación de residuos fueron los ubicados en los municipios CH y E. Solamente en el CH, se recolectaron en la noche del martes y en la mañana del miércoles, 21 toneladas de residuos.

