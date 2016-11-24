Cada nueve días se mató o intentó matar a una mujer en el último año

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio del Interior hizo públicas cifras que se registraron durante los últimos 12 meses.

"Una mujer murió cada trece días", indica el informe presentado este jueves por el Ministerio del Interior durante una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En los últimos 12 meses, de las 45 mujeres asesinadas, 29 fueron muertas como consecuencia de la violencia doméstica.

En el último año hubo 14 intentos de asesinatos a mujeres por el mismo motivo, lo que es igual que decir que cada nueve díasse mató o se intentómatar a una mujer uruguaya.

El informe indica que cada 17 minutos hubo una denuncia por violencia doméstica, lo que indica que es el delito más denunciado después del hurto.

De todas maneras se advierte que los datos no reflejan la magnitud del problema ya que la denuncia no siempre se realiza. En un 66% de los casos no existía una denuncia previa contra el actor del homicidio.

En un 44,8% de los casos el homicidio fue perpetrado con arma de fuego, el 24,1% por arma blanca, el 20,7% por quemaduras y el porcentaje restante corresponde a otros tipos.

La mayoría de los homicidios se dio en la residencia de la mujer, con un 96,6% de casos, mientras que en el 37,9% la víctima convivía con el agresor.

Finalmente el informe indica que 56,5% de los agresores fueron procesados por la Justicia mientras que el 43,3% cometió suicidio.

De los casos de violencia doméstica registrados desde enero pasado, 79,2% de las víctimas fueron mujeres y 20,8% fueron hombres.

VIOLENCIA DOMÉSTICA