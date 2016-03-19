Botón de pánico y beneficio por pago con tarjeta

La Patronal del taxi se reunió con Economía y ministro del Interior.

La Gremial Única del Taxi se reunió ayer con el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, y con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para buscar soluciones a la inseguridad que está viviendo el sector.

Ferreri le planteó a la Patronal del taxi la posibilidad de instrumentar beneficios a quienes paguen el viaje con sistemas electrónicos como el de las tarjetas de crédito, una medida similar al descuento del 9% a quienes pagan con tarjeta en restaurantes, dijo a El País el presidente de la Gremial Única del Taxi, Oscar Dourado. De esta manera se incentivaría a dejar de usar dinero, desmotivando a los delincuentes a rapiñar a los taxistas.

Dourado dijo que Ferrari hizo el planteo pero no se habló de cuánto sería el beneficio ni cuándo comenzaría a implementarse. Indicó que hoy en Montevideo no supera el 4% de los viajes el pago con tarjetas de crédito u otro sistema electrónico porque "hay una resistencia del usuario y del trabajador a usar ese medio de pago, es una resistencia que es natural y que existe en todo el mundo".

De tarde la reunión de Dourado fue con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Después del encuentro se anunció que el próximo lunes la gremial y la secretaría de Estado firmarán un convenio para que los vehículos tengan conectado el sistema de ubicación satelital (GPS) a los botones de pánico, que ya están instalados en los automóviles, pero aún no se encuentran operativos. Dourado indicó que la herramienta demorará unos días en comenzar a utilizarse. La implementación de esta medida ya se había anunciado en diciembre del año pasado.

Además, el presidente de la Patronal de taxis indicó que Bonomi le transmitió que serán colocadas cámaras de vigilancia en los vehículos, propuesta que el secretario de Estado había reiterado en días pasados.

¿Hay o no resistencia a usar tarjetas?

Días pasados el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó que la mejor medida para combatir las rapiñas a taxistas es sacar el efectivo de los vehículos pero que esto causa rechazo en los trabajadores. Sin embargo, desde el Suatt, Antonio Diez indicó que el sindicato "no se está resistiendo porque nunca se discutió con el Ministerio".

INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE