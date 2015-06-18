Asesino dijo que mató a Koni Silva porque ella lo estaba extorsionando

Pablo García, procesado por tres homicidios en Maldonado y Rocha, declaró ante la jueza y fiscal que mató a la joven de 19 años luego que le contara que era el autor del homicidio del productor de arándanos y que ella le pidiera en reiteradas oportunidades que "le comprara cosas".

Tras el procesamiento con prisión de Pablo García, el homicida que ultimó a tres personas en Maldonado y Rocha, se conocen más detalles de los casos que conmocionaron a todo el país en los últimos días, según la propia confesión del asesino en la sede judicial.

El móvil del asesinato de Koni Silva (19), ocurrido en Punta del Diablo, fue el último que García confesó ante la jueza penal Adriana Morosini, ante quien explicó que mató a Koni por los "reiterados pedidos de cosas que ella le pidió (sic)", luego que él le confesara la autoría del homicidio de Alejandro von Graevenitz, productor de arándanos.

"Es lo que terminó confesando en sede judicial", dijo la magistrada a Telenoche, "y por eso fue procesado por homicidio muy especialmente agravado. Por tratar de mantener su impunidad (respecto al homicidio de Alejandro) ante la extorsión" a la que era sometido por parte de la joven.

García también fue procesado por homicidio muy especialmente agravado por la muerte del productor de arándanos y su hermana Claudia. Y según explicó la fiscal del caso, Adriana Arena, para este homicidio fue contratado por Claudia por una suma de US$ 5.000, habiendo recibido en forma adelantada $90.000, siempre según la declaración del ahora procesado.

Y el último homicidio, el de Claudia, ocurrió cuando García ya cercado por toda la situación, llega a la casa de la mujer y comienza una fuerte discusión por un mueble que se había vendido y no se tenía que vender. “Un móvil fútil totalmente”, dijo la representante del Ministerio Público.

La jueza agregó que la muerte de la mujer se produce “por una discusión bastante sin sentido”.

El por qué de los agravantes

Los tres homicidios fueron calificados como “muy especialmente agravados” por la jueza Morosini en su fallo. Y la magistrada explicó el motivo.

El homicidio de Alejandro se encuentra especialmente agravado por la promesa de precio (remuneración), lo que generalmente se conoce como sicariato. El homicidio de Koni “está agravado porque se realizó para mantener impune el homicidio de Alejandro”, dijo la jueza y el de Claudia por la discusión que derivó en el fatal desenlace.

Los motivos que tuvo Claudia para contratar a García para matar a su hermano no están claro, dijo Morosini. "Lo que sí tenemos claro es que había una discusión muy grande entre ambos hermanos que venía de muchísimo tiempo atrás, que llegó incluso a denuncias judiciales. Y evidentemente esa pelea es lo que lleva a Claudia a contratar a este hombre".

García era consumidor de cocaína, según lo dijo su padre. Y de acuerdo a lo investigado por la Policía también de pasta base. Pero la jueza dijo que "en ninguna de sus declaraciones sobre los tres homicidios surge que pasó todo bajo efectos del alcohol, drogas u otro tipo de estupefacientes".

Investigación. La policía halló varios elementos Foto: Eduardo González

ASÍ LO CONFESÓ ANTE LA SEDE JUDICIAL