Asaltaron a un policía que hacía citaciones en la zona del Cerro

El agente había sido enviado a un complejo habitacional a llevar una citación y fue sorprendido por tres hombres que le apuntaron con un revólver en la cabeza y lo obligaron a entregar su arma de reglamento.

El agente policial había sido enviado a un complejo habitacional del Cerro para entregar una citación, según informa hoy La República.

Pero antes de poder cumplir con su trabajo, fue abordado, dentro del complejo por tres hombres que le apuntaron con un revólver en la cabeza y lograron quitarle su arma de reglamento. Luego escaparon corriendo.

Móviles de la zona recorrieron el lugar inmediatamente buscando a los delincuentes, pero hasta el momento no lograron ubicarlos.



le robaron el arma