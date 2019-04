Robaron un millón y medio de pesos de las Termas del Daymán; cerraron en la mañana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de asaltantes fuertemente armados se llevó la caja fuerte del centro municipal de las Termas del Daymán en Salto durante la madrugada de este lunes. Según las autoridades del lugar, se estima que la caja contenía un millón y medio de pesos.



Desde la Intendencia Municipal de Salto se aprestaban en la jornada de hoy a informar sobre la buena afluencia de turistas al departamento con motivo de Semana de Turismo, con porcentajes superiores a años anteriores. Sin embargo, sobre las 5:30 de la mañana, un grupo de entre cinco y seis personas fuertemente armadas y encapuchadas atracaron las oficinas.



Los delincuentes sorprendieron a cinco funcionarios que cumplían distintas tareas del parque, los maniataron y encapucharon. A su vez, algunas de las cámaras de videovigilancia del lugar fueron dañadas. En base a las que permanecieron intactas, la policía trabaja en el lugar para intentar determinar en qué se movilizaron los delincuentes así como el número exacto de asaltantes.

Se estima que en la caja fuerte se depositaban las recaudaciones de los días jueves al domingo, más el cambio que se utilizaba para habilitar las cajas.



La Directora de Turismo de la comuna, María Noel Rodríguez, confirmó a Radio Arapey que el dinero se guardaba en dos cajas fuertes en las propias oficinas de Daymán. Una de las cajas no pudo ser retirada por los ladrones.



El ingreso al predio municipal de Termas del Daymán, que al principio fue cerrado al público hasta el mediodía por orden policial y de la comuna, fue reabierto y a las 13:00 horas podría cerrarse de nuevo.



A esa hora, a pedido de los trabajadores, Adeoms realizará una asamblea y no se descarta que si no se les brinda seguridad a los trabajadores no se habilite el servicio.



Según dijo a El País el Presidente del sindicato, Pablo Pereira, la vida de los funcionarios que fueron víctimas del atraco estuvo en juego. Además agregó que existe temor entre los trabajadores por el hecho de que por la noche solo queden dos personas para vigilar un amplio predio.



“Si se mueve alguno apretá el silenciador y quémalo, no te regales”, dijo el dirigente de Adeoms que le comentó uno de los trabajadores que vivió la escena del atraco y que fue liberado por la policía después de prestar declaración.



Pereira señaló que en horas de la mañana le solicitaron una reunión urgente al Intendente Andrés Lima, pero la respuesta no fue positiva y se concretaría mañana, razón por la cual resolvieron reunirse a las 13 con los funcionarios en el mismo lugar del robo y apoyar las medidas que éstos decidan.



Esa postura, entre otras, podría ser no trabajar sin vigilancia policial y esto determinaría que también otros sectores de Turismo rechacen el traslado de dinero desde Termas de Arapey en vehículos municipales.