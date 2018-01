Adiós a la clásica figura de Reina de Carnaval, van por la inclusión

Mujeres, hombres, personas trans y personas con discapacidad. Desde este año todas podrán ser "figuras" del Carnaval luego de que la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) dispusiera terminar con la clásica elección de "reinas" tras recibir varios planteos acerca de que la selección no era para nada inclusiva.

La nueva elección de las "Figuras de Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba 2018" pretende no ser "un concurso de belleza que fomente estereotipos de género y ejerza violencia simbólica contra las mujeres, sino una celebración al espíritu solidario y la alegría del Carnaval", reza una resolución de la comuna a la que accedió El País.

El año pasado, varios Centros Comunales Zonales (CCZ) decidieron no adherir a la convocatoria y realizaron actividades alternativas como ferias o bailes por no compartir las condiciones de presentación. Además en tres casos llegaron a participar varones en la instancia preliminar, pero no clasificaron a la final. Es que la vieja normativa permitía que tanto hombres como mujeres se presentasen a las elecciones. Este año hay siete CCZ que decidieron no presentar un candidato a dicha instancia. En su lugar proponen desfiles en corsos barriales, talleres de Carnaval, bailes callejeros y construcciones de carros alegóricos.

La directora de Cultura de la IMM, Mariana Percovich, dijo a El País que "la persona elegida en vez de llamarse Reina se llamará figura por reglamento". Percovich informó que "se está definiendo si las 20 personas seleccionadas desfilarán arriba del carro alegórico". Tampoco está definido aún si participarán en el desfile.

La medida unilateral de la Intendencia de modificar el criterio de las elecciones no fue compartida por los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu). El integrante de la asociación Daniel Carluccio dijo a El País que nunca se les consultó sobre la resolución y que en este caso "el tema lo ameritaba". El también director de la murga Curtidores de Hongos informó que no comparte la medida pero que el tema aún no fue ni planteado en la directiva. Esto ocurrirá el lunes. Agregó que "todo este tema de la discriminación y la diversidad enreda el partido". Es que si bien la Intendencia es quien organiza año a año el evento, a Daecpu no le convencen varias disposiciones adoptadas por la comuna.

Molestia.

El Carnaval 2016 tuvo una elección de reinas más inclusiva que en años anteriores, ya que se permitió la participación de mujeres trans, con discapacidades y de cualquier edad, mientras que sean mayores de 18 años. La medida fue rotundamente rechazada por el presidente de Daecpu, Enrique Espert. En noviembre de 2015, el dirigente del Carnaval indicó al programa Carnaval del Futuro de 1410 AM que "si quieren poner una reina trans, que hagan un concurso trans; si quieren poner a un puto, que hagan uno de putos; y que no se olviden y hagan de bufarrones, porque si no hay bufarrones no hay maricas". Pero antes, el 20 de noviembre, indicó a El País que "si quieren hacer un concurso de viejas o de viejos lo pueden hacer aparte, y no lo digo por discriminar, porque el Carnaval es lo que menos discrimina, están todos los palos, toda la vida salieron homosexuales y prostitutas". Espert es partidario del concurso "a la vieja usanza".

IMM: si Daecpu quiere su concurso, que lo haga.

La directora de Cultura de la Intendencia, Mariana Percovich, indicó a El País que "las Reinas del Carnaval son competencia de la IMM, Daecpu nunca participó, si ellos quieren hacer su actividad, lo pueden hacer, pero hay buen clima de trabajo y de coordinación", agregó. Tras ser consultada por El País, la IMM publicó la noticia en su sitio web. Allí especificó que "la elección de Figuras de Carnaval, Llamadas y Samba 2018 será el lunes 22 de enero a la hora 20:30 en el Museo del Carnaval (Rambla 25 de Agosto esq. Maciel) con entrada gratuita (con invitación)".

Paysandú.

La Intendencia de Paysandú decidió tras 35 años no realizar la elección de "reinas". Según indicó una fuente a El Telégrafo, "no generaba nada tener o no tener reina".