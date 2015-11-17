Nuevamente hay problemas con la recolección de residuos en Montevideo. Según informó ayer a El País el director de Limpieza de la Intendencia, Néstor Campal, había más de 3.000 contenedores saturados que no pudieron ser levantados y el problema subsistirá por varios días más.

"Estamos teniendo varios paros de los funcionarios; apenas pudimos terminar de recoger la basura hoy en Pocitos", dijo el jerarca.

Fuentes de Adeom indicaron a El País que se están realizando paros por turnos y que la situación podría complicarse si cuando la administración entregue al sindicato el Presupuesto (esta semana), no son contemplados los reclamos de los trabajadores. Las fuentes también indicaron que hay servicios que paran por falta de personal y que subsisten los problemas con el mantenimiento de la flota de camiones.

Desde el sector Limpieza se indicó que se sigue saliendo a levantar la basura "atrasada" y que no se puede hacer la tarea "del día", lo cual genera un efecto acumulativo que puede verse en varios puntos de la ciudad, tanto dentro como fuera de los contenedores. El retraso en los servicios también ha llevado a que no se puedan limpiar basurales endémicos

Reciente.

A comienzos de setiembre, el intendente Daniel Martínez removió al gerente de Mantenimiento de la flota de Limpieza de Montevideo, Ing. Pablo Escalante. En su lugar quedó Federico Lluberas, quien fuera director del Servicio de Locomoción de la comuna y últimamente se desempeñaba en el sector Mantenimiento del Palacio Municipal.

El director de Desarrollo Ambiental, Óscar Curutchet, adjudicó entonces los atrasos en la recolección a tres factores: los problemas en la flota de camiones y maquinarias (entre otras cosas por falta de repuestos); las dificultades para hacer la descarga que se generaron por las lluvias en la caminería del vertedero de Felipe Cardoso, y un concurso interno en el que participaron unos 40 mecánicos del área de Limpieza, a quienes les corresponde 5 días de licencia para poder estudiar.

Uno de los 10.000 contenedores de la capital ayer en Malvín. Foto: Archivo

IMM estima que la situación se corregirá en una semanaANDRÉS LÓPEZ REILLY