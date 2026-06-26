Horóscopo del viernes 26 de junio de 2026, por Susana Garbuyo
Cada signo vivirá desafíos y oportunidades únicas. Descubrí cómo alinear tu energía con el universo y sacar el máximo provecho este viernes 26 de junio de 2026.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
La semana termina con mucha expectativa ante un fin de semana cargado de energía. Habrá definiciones importantes en asuntos personales. Avancen con confianza.
Tauro
Hace días sienten que reman contra la corriente y eso los lleva a discutir por temas menores. Hablen solo lo necesario y eviten dar opiniones apresuradas.
Géminis
Cierran la semana con un tema personal de gran importancia que seguirá presente durante el fin de semana. Organícense y definan prioridades.
Cáncer
Es un día ideal para impulsar un proyecto que dependa exclusivamente de ustedes. Enfrenten los asuntos personales con disciplina y determinación.
Leo
Se muestran más sensibles y eso dificulta el avance que desean. Mañana la Luna en Sagitario les devolverá el entusiasmo. Por hoy, mantengan la calma.
Virgo
Se sienten emotivos ante tareas que debieron delegar en los últimos días. Sin embargo, esa decisión fue acertada. Sigan adelante sin arrepentimientos.
Libra
Mantienen una idea fija sobre un tema personal que no logran dejar de lado. Si esperan hasta mañana, todo resultará más sencillo. No se apuren.
Escorpio
La Luna permanece un tiempo más en su signo y fortalece su ánimo frente a situaciones familiares que requieren una pronta resolución. Confíen en ustedes.
Sagitario
Con el paso de las horas la Luna ingresa en su signo. Crecerán las ganas de visitar a un amigo o realizar un paseo que habían postergado.
Capricornio
La nostalgia de los últimos días les dificulta avanzar como desean. Busquen hoy el apoyo de Cáncer y Escorpio para recuperar el entusiasmo.
Acuario
Comienzan el día algo alterados, pero luego todo encontrará un cauce más armónico. Incluso podría surgir un paseo tan inesperado como agradable.
Piscis
Hace días se sienten muy intuitivos y sensibles. Este período favorece la resolución de asuntos que finalmente encuentran una salida gracias a ustedes.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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