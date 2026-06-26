Horóscopo del viernes 26 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana termina con mucha expectativa ante un fin de semana cargado de energía. Habrá definiciones importantes en asuntos personales. Avancen con confianza.

Tauro

Hace días sienten que reman contra la corriente y eso los lleva a discutir por temas menores. Hablen solo lo necesario y eviten dar opiniones apresuradas.

Géminis

Cierran la semana con un tema personal de gran importancia que seguirá presente durante el fin de semana. Organícense y definan prioridades.

Cáncer

Es un día ideal para impulsar un proyecto que dependa exclusivamente de ustedes. Enfrenten los asuntos personales con disciplina y determinación.

Leo

Se muestran más sensibles y eso dificulta el avance que desean. Mañana la Luna en Sagitario les devolverá el entusiasmo. Por hoy, mantengan la calma.

Virgo

Se sienten emotivos ante tareas que debieron delegar en los últimos días. Sin embargo, esa decisión fue acertada. Sigan adelante sin arrepentimientos.

Libra

Mantienen una idea fija sobre un tema personal que no logran dejar de lado. Si esperan hasta mañana, todo resultará más sencillo. No se apuren.

Horóscopo

Escorpio

La Luna permanece un tiempo más en su signo y fortalece su ánimo frente a situaciones familiares que requieren una pronta resolución. Confíen en ustedes.

Sagitario

Con el paso de las horas la Luna ingresa en su signo. Crecerán las ganas de visitar a un amigo o realizar un paseo que habían postergado.

Capricornio

La nostalgia de los últimos días les dificulta avanzar como desean. Busquen hoy el apoyo de Cáncer y Escorpio para recuperar el entusiasmo.

Acuario

Comienzan el día algo alterados, pero luego todo encontrará un cauce más armónico. Incluso podría surgir un paseo tan inesperado como agradable.

Piscis

Hace días se sienten muy intuitivos y sensibles. Este período favorece la resolución de asuntos que finalmente encuentran una salida gracias a ustedes.

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