Horóscopo del viernes 13 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana termina con temas que aún no requieren definición. Algunas decisiones tomarán forma a partir del próximo jueves. Conviene mantener la calma y no apurarse.

Tauro

La jornada se mueve con estabilidad y pocas dudas. Hay asuntos a futuro que merecen análisis tranquilo. Mantengan la constancia.

Géminis

No será el día más animado de la semana. Aun así, pueden empezar a pensar en un fin de semana con actividades y encuentros con amigos.

Cáncer

Pueden sentir que algunas situaciones avanzan con dificultad. Eviten opinar sobre lo que todavía no tienen claro. Tauro y Capricornio aportan apoyo.

Leo

El día resulta clave para ordenar ideas y definir qué quieren hacer el fin de semana. Capricornio y Acuario aparecen como buenos aliados.

Virgo

Todo se mueve con firmeza y estabilidad. Esa claridad los ayuda a enfrentar temas de futuro que ya no conviene postergar.

Libra

No es buen momento para discutir con personas con las que saben que no habrá acuerdo. Conviene mantener distancia.

Escorpio

Hoy se muestran firmes y menos emotivos. Esa actitud permite poner límites en asuntos personales.

Horóscopo

Sagitario

La mente trabaja a gran ritmo y eso puede generar cansancio. Mañana la Luna en Acuario traerá mayor alivio.

Capricornio

La Luna sigue en su signo y refuerza su capacidad de organización. Ustedes marcan el rumbo.

Acuario

El viernes llega con varias tareas que no entusiasman demasiado. Algunas cosas empezarán a fluir mejor mañana.

Piscis

La jornada se muestra más racional que emocional. Por momentos se sentirán muy claros al expresar ideas.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.