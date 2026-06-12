Horóscopo del viernes 12 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana termina con algo de cansancio y cierta lentitud para tomar decisiones. No se preocupen: mañana recuperarán el ritmo habitual. Es solo por hoy.

Tauro

Hay tareas que no admiten más demoras. La jornada es ideal para avanzar en un proyecto importante que tienen pendiente. Aprovechen el impulso.

Géminis

Se acerca un fin de semana con la Luna en su signo y eso les aporta confianza. Hoy todo avanza con calma y seguridad. Tauro será un buen aliado.

Cáncer

Su comunicación sigue firme y estratégica. Tendrán varias oportunidades para resolver asuntos importantes y encarar el día con buenos resultados. Confíen en su intuición.

Leo

Se muestran decididos a cerrar un tema pendiente durante la próxima semana. Proyecten lo que tienen en mente; esa actitud los favorecerá.

Virgo

Viernes cargado de responsabilidades y asuntos por resolver. No dejen para después lo que pueden hacer hoy. La jornada será clave en varios aspectos.

Libra

La paciencia será una gran aliada para resolver temas personales importantes para el futuro. También pueden planificar un agradable fin de semana junto a Géminis.

Horóscopo

Escorpio

Desde ayer sienten que algunos asuntos avanzan con esfuerzo y eso puede generar nerviosismo. Tauro será el signo indicado para encontrar apoyo y equilibrio.

Sagitario

La jornada avanza a un ritmo más lento de lo habitual y podría aparecer algo de mal humor. El fin de semana traerá soluciones prácticas y positivas.

Capricornio

Tauro les brinda consejos valiosos que conviene escuchar con atención. Es un día en el que sus decisiones tendrán peso y consecuencias favorables.

Acuario

Se muestran poco dispuestos a modificar planes que vienen desarrollando desde hace varios días. El fin de semana ayudará a ordenar cada situación.

Piscis

Hoy la razón prevalece sobre la sensibilidad y eso les permitirá resolver tareas que habían quedado pendientes. Jornada estable y productiva.

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