Horóscopo del sábado 4 de julio de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 4 de julio de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Con el paso de las horas estarán más sensibles y sentirán que una etapa llega a su fin. Entre el lunes y el martes comenzará un nuevo ciclo. Anímense a dar ese primer paso.
Tauro
Este fin de semana será ideal para cerrar un asunto que postergan desde hace tiempo. La Luna en Piscis despertará emociones intensas y los ayudará a encontrar respuestas.
Géminis
La jornada tendrá dos caras, pero la sensibilidad les permitirá avanzar en temas pendientes. Su practicidad será la clave para alcanzar buenos resultados. Confíen.
Cáncer
Muchas responsabilidades dependerán de sus decisiones y se sentirán exigidos. Piscis y Escorpio serán los signos con los que encontrarán mayor apoyo y comprensión.
Leo
Algunas propuestas deberán esperar al martes o miércoles para prosperar. Será lo más conveniente. Durante el fin de semana la Luna reforzará su costado más emocional.
Virgo
La Luna en Piscis, su signo opuesto, intensificará las emociones. Es un buen momento para pedir disculpas, cerrar viejas diferencias y recuperar la tranquilidad.
Libra
El día comenzará con mucho impulso, aunque más tarde la Luna en Piscis los volverá más sensibles. Mantengan la confianza y no duden de sus capacidades.
Escorpio
Piscis será un aliado importante durante el fin de semana para resolver asuntos personales pendientes. Acérquense a las personas de ese signo y aprovechen su apoyo.
Sagitario
Aunque mantendrán una actitud positiva, el cansancio se hará sentir. Lo mejor será reservar energías y dedicar el fin de semana solo a lo realmente necesario.
Capricornio
Las ideas fluirán con fuerza y les permitirán proyectar una excelente semana. Si pueden, den una mano a Virgo, que atravesará días de mayor exigencia.
Acuario
Las primeras horas del día serán las mejores para impulsar un proyecto. Después, la Luna en Piscis hará que todo avance con un ritmo más lento. Actúen con inteligencia.
Piscis
La Luna en su signo los convertirá en un punto de referencia para quienes busquen consejo. Organicen sus tiempos para acompañar a quienes necesiten de su experiencia y sensibilidad.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
¿Encontraste un error?