Horóscopo del sábado 4 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Con el paso de las horas estarán más sensibles y sentirán que una etapa llega a su fin. Entre el lunes y el martes comenzará un nuevo ciclo. Anímense a dar ese primer paso.

Tauro

Este fin de semana será ideal para cerrar un asunto que postergan desde hace tiempo. La Luna en Piscis despertará emociones intensas y los ayudará a encontrar respuestas.

Géminis

La jornada tendrá dos caras, pero la sensibilidad les permitirá avanzar en temas pendientes. Su practicidad será la clave para alcanzar buenos resultados. Confíen.

Cáncer

Muchas responsabilidades dependerán de sus decisiones y se sentirán exigidos. Piscis y Escorpio serán los signos con los que encontrarán mayor apoyo y comprensión.

Leo

Algunas propuestas deberán esperar al martes o miércoles para prosperar. Será lo más conveniente. Durante el fin de semana la Luna reforzará su costado más emocional.

Virgo

La Luna en Piscis, su signo opuesto, intensificará las emociones. Es un buen momento para pedir disculpas, cerrar viejas diferencias y recuperar la tranquilidad.

Libra

El día comenzará con mucho impulso, aunque más tarde la Luna en Piscis los volverá más sensibles. Mantengan la confianza y no duden de sus capacidades.

Horóscopo

Escorpio

Piscis será un aliado importante durante el fin de semana para resolver asuntos personales pendientes. Acérquense a las personas de ese signo y aprovechen su apoyo.

Sagitario

Aunque mantendrán una actitud positiva, el cansancio se hará sentir. Lo mejor será reservar energías y dedicar el fin de semana solo a lo realmente necesario.

Capricornio

Las ideas fluirán con fuerza y les permitirán proyectar una excelente semana. Si pueden, den una mano a Virgo, que atravesará días de mayor exigencia.

Acuario

Las primeras horas del día serán las mejores para impulsar un proyecto. Después, la Luna en Piscis hará que todo avance con un ritmo más lento. Actúen con inteligencia.

Piscis

La Luna en su signo los convertirá en un punto de referencia para quienes busquen consejo. Organicen sus tiempos para acompañar a quienes necesiten de su experiencia y sensibilidad.

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