Horóscopo del sábado 27 de junio de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 27 de junio de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
Viven una jornada agitada y muy positiva. Esta semana trae cambios importantes que deberán asumir. Proyéctense y confíen en lo que viene.
Tauro
Después de varios días cargados de obligaciones poco agradables, la Luna en Sagitario les devuelve el entusiasmo. Habrá propuestas entretenidas y situaciones muy favorables.
Géminis
La Luna en su opuesto, Sagitario, marca todo el fin de semana. Prepárense y eviten discutir por asuntos menores, porque difícilmente les den la razón.
Cáncer
No dejen de hacer planes este fin de semana. La Luna en Sagitario les aporta energía positiva y favorece un paseo que tenían pendiente.
Leo
La Luna en Sagitario les devuelve el optimismo y les alegra el ánimo. Será un excelente momento para pensar en un viaje o proyecto que desean concretar.
Virgo
No se muestren tan exigentes. Sagitario será hoy su mejor aliado y los ayudará a sentirse bien con ustedes mismos y con quienes los rodean.
Libra
Todo se organiza con optimismo y eso hace que el fin de semana se presente más liviano y lleno de entusiasmo. Aprovechen esta energía renovadora.
Escorpio
Sagitario los impulsa a actuar y Cáncer les propone un tema familiar de gran importancia. Todo lo que surja hoy merece atención.
Sagitario
La Luna en su signo durante todo el fin de semana los invita a hacer lo que realmente desean. Ustedes marcan el rumbo y deciden el futuro.
Capricornio
La jornada transcurre con demasiada prisa y algunas tareas no saldrán como esperan. Su racionalidad habitual hoy no estará en primer plano.
Acuario
Su energía es muy positiva y favorece que todo fluya de manera espontánea y amable. Géminis necesita de su capacidad para escuchar y aconsejar.
Piscis
Después de varios días sensibles, llega una etapa de mayor energía personal. Las tareas se resuelven de la mejor manera y Sagitario será un gran apoyo
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