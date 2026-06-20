Horóscopo del sábado 20 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Transitan un fin de semana marcado por el orden y la organización. Esa energía les permitirá avanzar con firmeza. Disfruten de una jornada productiva.

Tauro

La Luna en Virgo aporta la calma y la estabilidad que tanto necesitaban. Todo parece acomodarse de manera natural y les resultará más fácil encontrar tranquilidad.

Géminis

Su habitual dualidad pierde protagonismo y eso favorece el vínculo con quienes los rodean. Es un buen momento para pensar en el futuro y planificar próximos pasos.

Cáncer

Llega el fin de semana que estaban esperando para poner en orden asuntos pendientes. Aprovechen esta energía para retomar tareas que habían quedado relegadas.

Leo

Comienza una etapa lunar que les exigirá mayor organización y disciplina. Tauro, Virgo y Capricornio pueden convertirse en aliados importantes durante estos días.

Virgo

Con la Luna en su signo se sentirán más exigentes de lo habitual, tanto con ustedes mismos como con los demás. Mantengan el impulso y avancen en lo que consideran prioritario.

Libra

La exigencia de los últimos días puede resultar intensa, pero también les permite valorar el apoyo de quienes los rodean. La estabilidad será una constante durante la jornada.

Horóscopo

Escorpio

Se muestran más tranquilos frente a temas que venían postergando. El fin de semana ofrece un clima favorable para recuperar el orden y la serenidad.

Sagitario

La influencia de Virgo los impulsa a cerrar asuntos personales que necesitan una definición. Es tiempo de avanzar y dar por terminadas algunas etapas.

Capricornio

La lógica, la paciencia y la seguridad personal serán sus mejores herramientas. Muchas personas buscarán su consejo o apoyo. No asuman más de lo necesario.

Acuario

Después de varios días movidos, llega una etapa más estable y previsible. Aprovechen para organizar actividades y disfrutar de un fin de semana tranquilo.

Piscis

La Luna en Virgo, su signo opuesto, puede volverlos más exigentes de lo habitual. Buscar la compañía de Tauro y Capricornio les ayudará a encontrar equilibrio y calma.

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