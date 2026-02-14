Horóscopo del sábado 14 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Siguen firmes en sus decisiones y eso los fortalece. Dentro de una semana, mucho dependerá de ustedes mismos. Es un día clave para pensar a futuro y proyectarse con claridad.

Tauro

La seguridad que sostienen en ustedes mismos les devuelve una fortaleza conocida. Es un buen momento para planificar tareas definidas y avanzar sin dudar. Adelante.

Géminis

Aún no se sienten del todo libres para avanzar en temas personales. Desde mañana, una noticia amable empieza a destrabar el escenario. Manténganse atentos.

Cáncer

Las primeras horas del día pueden sentirse algo estancadas, aunque es pasajero. Luego todo fluye con mayor naturalidad y aparecen planes a futuro. Acuario aporta ayuda.

Leo

Día oscilante. Aunque son concretos, la influencia de Acuario enfrente les resta firmeza para definir. No fuerzen resoluciones. Esperar también es parte del proceso.

Virgo

El panorama se presenta sólido y con buena proyección. Hoy es un día clave que conviene no dejar pasar. Algo nuevo se activa y merece atención.

Libra

Las tareas se acumulan y, sin firmeza, el sábado puede volverse pesado. Delegar lo que no quieren hacer resulta la mejor estrategia para equilibrar el día.

Horóscopo

Escorpio

Capricornio les aporta estabilidad, mientras Cáncer los busca para salir del encierro emocional. Elijan con cuidado con quién compartir el tiempo y a quién evitar.

Sagitario

Necesitan destinar un rato a un tema pendiente que no entusiasma. La responsabilidad pesa más que las ganas. Organización y foco ordenan la jornada.

Capricornio

Desde ayer sienten mayor control sobre lo que proyectan y hoy eso se sostiene. Es un buen momento para marcar el rumbo. Estén atentos: ustedes conducen.

Acuario

Aunque es sábado, resulta oportuno analizar un asunto laboral a futuro. Capricornio y Virgo aparecen como aliados confiables. Búsquenlos.

Piscis

Se muestran firmes y responsables con tareas que quieren cerrar hoy mismo. Capricornio los convoca y Cáncer los necesita. La elección es de ustedes.

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