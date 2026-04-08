Horóscopo del miércoles 8 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Aprovechen las primeras horas del día para encarar pendientes que vienen postergando. Sagitario les aporta impulso y claridad para ordenar y avanzar.

Tauro

Con el correr de las horas todo empieza a acomodarse. Eso les trae calma y más seguridad para enfrentar asuntos personales. Sigan firmes.

Géminis

Arrancan con cansancio y pocas ganas de encarar pendientes. No fuercen el ritmo. Mirar al fin de semana les dará aire y perspectiva.

Cáncer

Algunos temas familiares cuestan más de lo esperado. Delegar en Tauro, Virgo o Capricornio puede ser una buena estrategia. Apóyense.

Leo

La energía acompaña y permite avanzar. Hay resultados que se verán la próxima semana. No se apuren, cada paso suma.

Virgo

Se sienten más seguros y eso mejora la imagen que proyectan. Los proyectos personales toman fuerza. Hoy tienen el control.

Libra

Se muestran firmes ante tareas que no pueden esperar. Capricornio los ayuda a concretar y ordenar. Busquen ese apoyo.

Horóscopo

Escorpio

Se sienten sólidos y decididos. Es un buen día para iniciar algo propio. El carisma y la constancia marcan la diferencia.

Sagitario

Las primeras horas son clave para organizar la semana. Avanzan despacio, pero con seguridad. Mantengan el enfoque.

Capricornio

La Luna en su signo mejora el ánimo y la claridad. Organicen bien el día para que cada paso tenga respaldo.

Acuario

Predomina lo racional y eso los ordena. Planifiquen ahora para disfrutar el fin de semana. Es un día favorable.

Piscis

Se muestran más racionales que de costumbre. Eso ayuda a concretar. Capricornio puede ser un buen aliado hoy.

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