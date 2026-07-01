Horóscopo del miércoles 1 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Julio comienza con la posibilidad de concretar un viaje que desean desde hace mucho tiempo. Si no sucede hoy, la próxima semana quedará definido. Es momento de avanzar.

Tauro

Será una jornada creativa y muy estable. Nada quedará librado al azar y podrán resolver cada asunto con precisión. Aprovechen esta energía para tomar la iniciativa.

Géminis

El día tendrá algunos altibajos. Las primeras horas traerán muchas tareas, pero las resolverán con rapidez y eso les permitirá dedicar tiempo a asuntos personales.

Cáncer

Después de varios días exigentes, la sensibilidad que los caracteriza volverá a ser una fortaleza. Los resultados llegarán y compensarán el esfuerzo realizado.

Leo

No se apresuren a tomar decisiones sobre el futuro si todavía tienen dudas. Conviene esperar unos días más, porque la jornada será cambiante.

Virgo

El carisma será su mayor aliado y les permitirá sentirse seguros de ustedes mismos. Capricornio continúa como el signo con el que encontrarán mejor sintonía.

Libra

Con el paso de las horas recuperarán firmeza en temas que habían dejado de lado. Lo más conveniente será esperar hasta mañana antes de dar un paso importante.

Horóscopo

Escorpio

Capricornio seguirá siendo un apoyo clave para ordenar asuntos personales pendientes. Será un día sólido y favorable para avanzar.

Sagitario

El comienzo del mes traerá muchas responsabilidades. Aunque resulte agotador, el balance será positivo y los resultados aparecerán muy pronto.

Capricornio

La Luna en su signo les dará protagonismo y capacidad para responder a múltiples desafíos. Será una jornada en la que destacarán por encima del resto.

Acuario

Julio comienza con el compromiso de cumplir promesas pendientes. Si hoy cuesta un poco, desde mañana todo fluirá con mayor lógica y optimismo.

Piscis

Hay gastos que conviene resolver sin más demoras. El mes se inicia con desafíos importantes que podrán dejar encaminados antes del fin de semana.

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