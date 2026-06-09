Horóscopo del martes 9 de junio de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 9 de junio de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
La Luna en su signo hoy y mañana les aporta energía para resolver asuntos urgentes. Se muestran ansiosos, pero con gran capacidad de acción.
Tauro
Todo avanza con más rapidez de la habitual. Hoy y mañana lograrán buenos resultados. Desde el jueves, la Luna en su signo les dará estabilidad.
Géminis
Hay proyectos que comienzan bajo una energía favorable. Aries, Leo y Sagitario serán aliados importantes. Acérquense a esos signos.
Cáncer
La ansiedad puede ganar terreno por momentos, pero no es tiempo de apresurarse. Los temas de futuro encontrarán respuesta la próxima semana.
Leo
Aries es el mejor aliado para activar tareas pendientes. Los resultados pueden ser mejores de lo esperado. Anímense a proyectar.
Virgo
Tras algunos días sensibles, la energía de Aries les devuelve iniciativa. Habrá respuestas rápidas y situaciones inesperadas. Mantengan la calma.
Libra
No es la jornada más sencilla de la semana. Si deben encaminar algo importante, convendrá esperar al jueves o al viernes.
Escorpio
Aries los impulsa a actuar, Leo aporta claridad y Sagitario entusiasmo. Elijan bien las compañías y aprovechen una jornada intensa.
Sagitario
La Luna en Aries les permite retomar iniciativas y comenzar tareas que habían quedado pendientes. Es momento de avanzar.
Capricornio
La rapidez con la que enfrentan ciertos asuntos puede jugarles en contra. Desde el jueves encontrarán un escenario más favorable.
Acuario
Finalmente aparece la respuesta que buscaban desde hace tiempo. Aries, Leo y Sagitario tendrán un papel clave durante estas horas.
Piscis
La Luna en Aries los impulsa a iniciar asuntos personales que estaban estancados. Hoy podrán encontrar soluciones y nuevas alternativas.
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