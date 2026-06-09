Horóscopo del martes 9 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La Luna en su signo hoy y mañana les aporta energía para resolver asuntos urgentes. Se muestran ansiosos, pero con gran capacidad de acción.

Tauro

Todo avanza con más rapidez de la habitual. Hoy y mañana lograrán buenos resultados. Desde el jueves, la Luna en su signo les dará estabilidad.

Géminis

Hay proyectos que comienzan bajo una energía favorable. Aries, Leo y Sagitario serán aliados importantes. Acérquense a esos signos.

Cáncer

La ansiedad puede ganar terreno por momentos, pero no es tiempo de apresurarse. Los temas de futuro encontrarán respuesta la próxima semana.

Leo

Aries es el mejor aliado para activar tareas pendientes. Los resultados pueden ser mejores de lo esperado. Anímense a proyectar.

Horóscopo

Virgo

Tras algunos días sensibles, la energía de Aries les devuelve iniciativa. Habrá respuestas rápidas y situaciones inesperadas. Mantengan la calma.

Libra

No es la jornada más sencilla de la semana. Si deben encaminar algo importante, convendrá esperar al jueves o al viernes.

Escorpio

Aries los impulsa a actuar, Leo aporta claridad y Sagitario entusiasmo. Elijan bien las compañías y aprovechen una jornada intensa.

Sagitario

La Luna en Aries les permite retomar iniciativas y comenzar tareas que habían quedado pendientes. Es momento de avanzar.

Capricornio

La rapidez con la que enfrentan ciertos asuntos puede jugarles en contra. Desde el jueves encontrarán un escenario más favorable.

Acuario

Finalmente aparece la respuesta que buscaban desde hace tiempo. Aries, Leo y Sagitario tendrán un papel clave durante estas horas.

Piscis

La Luna en Aries los impulsa a iniciar asuntos personales que estaban estancados. Hoy podrán encontrar soluciones y nuevas alternativas.

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