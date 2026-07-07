Horóscopo del martes 7 de julio de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 7 de julio de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Están muy acelerados y con gran energía vital. Los comienzos serán intensos, repentinos y cargados de emociones. Manténganse atentos y bajen un cambio.
Tauro
Día demasiado excéntrico para ustedes. Lo más conveniente será esperar al jueves o al viernes, cuando todo pueda resolverse de una forma más estable, ordenada y previsible.
Géminis
Empieza una nueva etapa y, desde el fin de semana, todo avanzará con más rapidez de la que imaginaban. Será una jornada intensa y con varios cambios de ritmo.
Cáncer
Su comunicación puede resultar demasiado emotiva por momentos. Eso podría llevarlos a actuar de una forma poco conveniente. Piensen bien antes de dar un paso importante.
Leo
Hoy y mañana busquen el apoyo de Aries, les dará el impulso necesario para encarar varias tareas pendientes. No deleguen responsabilidades; confíen en ustedes mismos.
Virgo
Todo se consigue con esfuerzo, pero también con una mayor valoración personal. Sienten que es momento de mejorar una historia del pasado. Hablen claro y sin rodeos.
Libra
No atraviesan el mejor día de la semana para resolver un tema complejo del pasado. Será preferible esperar y empezar a proyectar a partir del sábado.
Escorpio
Se sienten nerviosos ante tareas que deberán afrontar desde la próxima semana. No se apuren: cada cosa llegará cuando corresponda y podrán resolverla a su debido tiempo.
Sagitario
Aries los impulsa a actuar y Libra los ayuda a mantener los pies sobre la tierra frente a responsabilidades que no pueden postergar. Hoy todo resulta más claro y convincente.
Capricornio
No es el mejor momento para encarar asuntos personales vinculados al futuro. Respeten sus ideas y esperen al jueves o al viernes, cuando todo fluya con mayor naturalidad.
Acuario
Sienten que todo ocurre con demasiada rapidez y eso también les genera preocupación. Midan sus palabras, porque hoy pueden mostrarse más directos de lo habitual.
Piscis
La Luna en Aries marca el inicio de una etapa de fuerte movimiento interior. Esa energía puede quitarles el sueño e impulsarlos a actuar con decisión, entusiasmo y total transparencia.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
¿Encontraste un error?