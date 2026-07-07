Horóscopo del martes 7 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Están muy acelerados y con gran energía vital. Los comienzos serán intensos, repentinos y cargados de emociones. Manténganse atentos y bajen un cambio.

Tauro

Día demasiado excéntrico para ustedes. Lo más conveniente será esperar al jueves o al viernes, cuando todo pueda resolverse de una forma más estable, ordenada y previsible.

Géminis

Empieza una nueva etapa y, desde el fin de semana, todo avanzará con más rapidez de la que imaginaban. Será una jornada intensa y con varios cambios de ritmo.

Cáncer

Su comunicación puede resultar demasiado emotiva por momentos. Eso podría llevarlos a actuar de una forma poco conveniente. Piensen bien antes de dar un paso importante.

Leo

Hoy y mañana busquen el apoyo de Aries, les dará el impulso necesario para encarar varias tareas pendientes. No deleguen responsabilidades; confíen en ustedes mismos.

Virgo

Todo se consigue con esfuerzo, pero también con una mayor valoración personal. Sienten que es momento de mejorar una historia del pasado. Hablen claro y sin rodeos.

Libra

No atraviesan el mejor día de la semana para resolver un tema complejo del pasado. Será preferible esperar y empezar a proyectar a partir del sábado.

Horóscopo

Escorpio

Se sienten nerviosos ante tareas que deberán afrontar desde la próxima semana. No se apuren: cada cosa llegará cuando corresponda y podrán resolverla a su debido tiempo.

Sagitario

Aries los impulsa a actuar y Libra los ayuda a mantener los pies sobre la tierra frente a responsabilidades que no pueden postergar. Hoy todo resulta más claro y convincente.

Capricornio

No es el mejor momento para encarar asuntos personales vinculados al futuro. Respeten sus ideas y esperen al jueves o al viernes, cuando todo fluya con mayor naturalidad.

Acuario

Sienten que todo ocurre con demasiada rapidez y eso también les genera preocupación. Midan sus palabras, porque hoy pueden mostrarse más directos de lo habitual.

Piscis

La Luna en Aries marca el inicio de una etapa de fuerte movimiento interior. Esa energía puede quitarles el sueño e impulsarlos a actuar con decisión, entusiasmo y total transparencia.

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