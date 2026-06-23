Horóscopo del martes 23 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Desde ayer enfrentan tareas complejas y agotadoras. Deleguen todo lo que puedan y dejen las decisiones más importantes para el viernes. La ayuda de Libra resultará clave.

Tauro

Tienen muy claro qué quieren concretar y eso fortalece su confianza. Todo lo que hoy proyecten tiene excelentes perspectivas y puede darles grandes satisfacciones.

Géminis

El día tendrá altibajos y varias responsabilidades por ordenar. La organización será su mejor aliada para avanzar y evitar demoras. Confíen en sus capacidades.

Cáncer

Se muestran demasiado indecisos frente a un tema que exige una postura clara. A partir de mañana encontrarán respuestas más concretas. Por ahora, conviene esperar.

Leo

La energía habitual de ustedes no brillará con la misma intensidad. Habrá momentos de dudas y cierta inestabilidad emocional. Hablen solo lo necesario y eviten exagerar.

Virgo

La influencia de Cáncer los vuelve más sensibles ante un cambio familiar que arrastran desde hace tiempo. Llegó la hora de establecer límites saludables.

Libra

La Luna permanece en su signo y les aporta bienestar y seguridad. Se sienten cómodos con quienes los rodean y confían plenamente en sus proyectos. Disfruten la jornada.

Horóscopo

Escorpio

Su constancia y eficacia hoy no estarán en primer plano. No se exijan de más. Mañana la Luna en su signo les devolverá el impulso que necesitan.

Sagitario

El clima en su entorno es armónico y eso los hace sentir contenidos. No se apresuren. El fin de semana se perfila de manera muy favorable.

Capricornio

Persisten las dudas frente a tareas que preferirían evitar. No discutan ni intenten convencer a nadie. Lo mejor será esperar unos días y actuar con mayor sensibilidad.

Acuario

Libra sigue siendo su mejor apoyo para retomar asuntos que dejaron pendientes. Se presentarán dos caminos posibles. Analicen con calma y elijan uno.

Piscis

Cáncer despierta su lado más sensible y favorece tareas con proyección positiva. Aries necesita de ustedes para recuperar la calma y ordenar sus emociones.

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