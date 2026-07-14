Horóscopo del martes 14 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Desde ayer todo parece demorarse más de lo esperado. No fuercen situaciones: mañana la energía cambia y todo volverá a fluir.

Tauro

La constancia no alcanzará para resolver una jornada confusa. Esperen unos días antes de decidir y hablen solo lo necesario.

Géminis

Tras un fin de semana activo, los asuntos familiares cobrarán protagonismo. Escuchen sus emociones antes de responder.

Cáncer

La Luna en su signo hoy y mañana favorece el diálogo. Aprovechen para expresar lo que sienten y plantear temas importantes.

Leo

Las emociones estarán a flor de piel y surgirán asuntos familiares pendientes. Eviten las quejas y afronten las conversaciones con calma.

Virgo

La energía de Cáncer los ayuda a resolver un tema familiar postergado. Confíen en su intuición y den el paso que falta.

Libra

Algunas tareas seguirán demoradas. No es momento de insistir con proyectos trabados. La paciencia dará mejores resultados.

Horóscopo

Escorpio

Será una jornada intensa para hablar de asuntos familiares que hace tiempo esperan una definición. Sean claros al expresarse.

Sagitario

Después de días muy activos, el hogar será el mejor lugar para recuperar energías. Eviten compromisos innecesarios.

Capricornio

La Luna en Cáncer los impulsa a retomar responsabilidades o conversaciones pendientes. Ordenen prioridades.

Acuario

Todo avanzará de buena forma, aunque estarán más sensibles. Eviten comentarios impulsivos para no generar discusiones.

Piscis

Las emociones fortalecerán el vínculo con la familia. Es un buen día para conversar sobre temas que habían quedado pendientes.

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