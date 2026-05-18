Horóscopo del lunes18 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 18 de mayo de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Será un día de mucha charla y movimiento. Hablarán de varios temas a la vez y lo mejor será compartir tiempo con amigos de Géminis. Ayuden a Sagitario.
Tauro
Estarán más ansiosos y querrán resolver muchas tareas al mismo tiempo. Aunque el cansancio aparezca, Géminis les dará apoyo y buenas soluciones.
Géminis
Mercurio ingresa hoy en su signo y permanecerá allí hasta el 1.º de junio. Todo lo que quieran encarar tendrá impulso y claridad. Acuario y Libra serán aliados clave.
Cáncer
Todo ocurrirá demasiado rápido y eso puede descolocarlos un poco. Será mejor esperar a mañana antes de reaccionar frente a un tema personal importante.
Leo
La comunicación estará más ágil y menos tensa, ideal para cerrar asuntos pendientes. Hoy será una jornada clave para avanzar sin seguir postergando decisiones.
Virgo
Sentirán que deben ocuparse de muchas cosas al mismo tiempo, pero podrán resolverlas con firmeza y orden. Hablen claro y no se apresuren.
Libra
Finalmente recuperan independencia y confianza para actuar como desean. Será un día importante para encarar un asunto pendiente desde hace tiempo.
Escorpio
Todo avanzará muy rápido y no habrá demasiado margen para dudar. Varias tareas necesitarán de su mirada precisa y capacidad de análisis.
Sagitario
Mercurio en Géminis hasta el 1.º de junio los tendrá más dispersos y activos. Querrán estar en varios lugares a la vez. Eviten discutir innecesariamente.
Capricornio
La semana comienza con temas personales que todavía no tienen ganas de enfrentar. Delegar responsabilidades en Géminis, Libra o Acuario será una buena decisión.
Acuario
Estarán en un gran momento para resolver temas familiares y personales pendientes. Desde ahora y hasta junio todo tendrá una energía mucho más favorable.
Piscis
Querrán hacer muchas cosas al mismo tiempo y también opinar sobre distintos asuntos. Compartir tiempo con amigos de Géminis les hará muy bien hoy.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com
