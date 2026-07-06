Horóscopo del lunes 6 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana comienza con la Luna en Piscis y con el paso de las horas ingresa en su signo. Ese cambio les aportará energía y decisión. No se apresuren; todo llega.

Tauro

Lunes con varias idas y vueltas y muchas responsabilidades. Lo más importante será actuar con autenticidad. Si las emociones afloran, no se preocupen: es parte del proceso.

Géminis

Sentirán la necesidad de cerrar una etapa para abrir otra el próximo fin de semana. Dejen atrás lo que ya cumplió su ciclo y miren hacia adelante con confianza.

Cáncer

La semana empieza con una energía muy positiva. Aprovechen ese impulso, pero cuiden la forma en que expresan sus opiniones para evitar malos entendidos.

Leo

A medida que avance el día, la Luna en Aries fortalecerá su ánimo y les dará el impulso necesario para retomar asuntos personales. Jornada cambiante, con saldo favorable.

Virgo

Las primeras horas exigirán paciencia y atención a los detalles. Después, el ritmo cambiará y podrán avanzar con mayor firmeza en temas importantes.

Libra

No será el mejor momento de la semana para impulsar proyectos personales. Esperen hasta el jueves o el viernes antes de tomar decisiones importantes.

Horóscopo

Escorpio

La energía estará en alza, aunque por momentos puede generar cierto nerviosismo. Conversar con personas de Piscis o Aries les aportará claridad y buenos consejos.

Sagitario

La llegada de la Luna a Aries les dará el impulso necesario para resolver pequeñas tareas que venían dejando para después. Aprovechen este nuevo envión.

Capricornio

Las emociones influirán en su forma de comunicarse y eso puede generar algunas dudas. No se apresuren; entre el jueves y el viernes encontrarán mayor seguridad.

Acuario

Un nuevo comienzo tomará forma y les permitirá avanzar en un proyecto que vienen postergando desde hace tiempo. Será un día cambiante, aunque con buenas perspectivas.

Piscis

La Luna permanecerá unas horas más en su signo. Aprovechen ese tiempo para resolver un tema que los preocupa y dejar atrás una carga innecesaria.

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