Horóscopo del lunes 29 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El mes termina con tareas que no desean hacer y que incluso les resultan más complejas de lo esperado. No se apresuren y busquen el apoyo de Capricornio.

Tauro

El lunes comienza con mucha actividad, aunque luego todo avanzará más lento de lo que quisieran. Esta semana exige reflexión antes de cada decisión.

Géminis

Marte cambia lentamente su dinámica laboral. Aunque al principio no estén de acuerdo con las novedades, terminarán ocupando un lugar de mayor relevancia.

Cáncer

Tienen muchas tareas que dependen de sus decisiones y eso puede generarles cansancio y algo de mal humor. No se apresuren al expresar opiniones.

Leo

Las primeras horas del día son ideales para tomar decisiones de futuro que vienen postergando. Será una semana intensa y con bastante movimiento.

Virgo

Capricornio es el mejor aliado para comenzar la semana. Este signo necesita de la estabilidad y el sentido práctico que ustedes pueden aportar.

Libra

Todo exige lógica y racionalidad, y eso terminará por agotarlos. El cansancio puede afectar la claridad que suelen tener. Eviten actuar con apuro.

Horóscopo

Escorpio

Es un día clave para iniciar la semana con una energía renovadora. Se sentirán mejor con ustedes mismos. No se precipiten al dar su opinión.

Sagitario

Asumen responsabilidades que no les corresponden y eso los llena de obligaciones que preferirían evitar. La consigna de hoy es hacer poco, pero bien.

Capricornio

La Luna ingresa en su signo y les permite actuar con mayor intensidad y seguridad. Algunas situaciones llegarán de forma inesperada y muy favorable.

Acuario

Sus emociones serán cambiantes. Por momentos se sentirán acelerados y, en otros, distantes e indiferentes. Dejen que todo encuentre su ritmo y eviten opinar de más.

Piscis

La Luna en Capricornio les aporta practicidad y los ayuda a sentirse cómodos con quienes los rodean. No será un día especialmente sensible, pero sí muy auténtico.

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