Horóscopo del lunes 22 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

No será el lunes más sencillo del mes. Pueden sentirse cambiantes, con dificultades para mantener el foco. Cáncer y Libra serán buenos aliados para encontrar equilibrio.

Tauro

Día con armonía y un clima emocional positivo. El buen humor y la sociabilidad estarán muy presentes. Un asunto importante podría comenzar a definirse entre hoy y mañana.

Géminis

La dualidad característica del signo se hará notar. Antes de tomar decisiones o iniciar proyectos, evalúen cada paso con calma. Las dudas todavía tienen algo para decir.

Cáncer

Comienza su temporada y con ella llega una renovada energía. Muchas ideas relegadas vuelven a ocupar un lugar central. Hoy, la clave será avanzar de a poco y con claridad.

Leo

Las emociones son intensas y auténticas. En el plano afectivo encontrarán estabilidad, aunque en cuestiones laborales podrían sentir cierta falta de firmeza. Paciencia.

Virgo

La sensibilidad estará más presente de lo habitual frente a responsabilidades que requieren atención inmediata. Jornada movilizadora, también enriquecedora.

Libra

La Luna llega a su signo y permanecerá hoy y mañana. Es tiempo de retomar asuntos que habían quedado pendientes. Tendrán más protagonismo del habitual.

Horóscopo

Escorpio

Algunos temas personales despiertan emociones que preferirían evitar. Cáncer puede ayudarlos a encontrar respuestas y avanzar con mayor confianza.

Sagitario

La necesidad de compartir, salir y disfrutar aumenta considerablemente. Libra se perfila como una compañía ideal para actividades sociales y momentos de distensión.

Capricornio

El inicio de la temporada de Cáncer pone el foco en asuntos personales que requieren atención. No es el mejor día para impulsar proyectos importantes. Conviene esperar un poco más.

Acuario

La Luna en Libra les aporta energía y motivación para resolver cuestiones vinculadas al hogar y la familia. Es un momento favorable para avanzar.

Piscis

La llegada de Cáncer incrementa la sensibilidad y puede generar algunas dudas. Eviten apresurarse en decisiones importantes. El miércoles ofrecerá un panorama más claro.

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