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El País Horóscopo

Horóscopo del lunes 20 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 20 de julio de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
20/07/2026, 00:01
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Horóscopo.
Unsplash

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Será un lunes cambiante. Ocúpense solo de lo imprescindible y deleguen aquellas tareas que puedan esperar.

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Tauro

Comenzarán el día con mucha energía, pero el cansancio aparecerá con el correr de las horas. No se apuren ni se exijan de más.

Géminis

La semana exigirá organización desde el primer día. Asuman sus responsabilidades y no dejen para otros lo que les corresponde.

Cáncer

La rutina podría generarles mal humor y algunas discusiones innecesarias. Mantengan la calma y hablen solo cuando sea necesario.

Leo

Los asuntos laborales encontrarán buen camino si actúan con serenidad. La energía de Libra será una aliada para destrabar situaciones.

Virgo

Las dudas podrían frenar decisiones importantes. Si no están convencidos, esperen unos días antes de avanzar.

Libra

La Luna en su signo les da protagonismo y seguridad. Será un excelente día para tomar decisiones y definir proyectos.

Horóscopo
Horóscopo

Escorpio

Hoy conviene actuar con prudencia. A partir de mañana encontrarán mejores condiciones para avanzar en los planes que tienen en mente.

Sagitario

La paciencia será la clave, aunque no sea su mayor fortaleza. Proyecten con calma y acepten el apoyo de sus amigos.

Capricornio

La semana comienza con varias responsabilidades. Organicen prioridades y eviten enfrentamientos, especialmente con personas de Aries.

Acuario

Será un buen momento para retomar asuntos personales pendientes. Libra aportará comprensión; con Aries convendrá evitar discusiones.

Piscis

Todavía no es el mejor momento para tomar decisiones personales. Esperen hasta mitad de semana, cuando tendrán mayor claridad.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

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