Horóscopo del lunes 20 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Arrancan la semana con pendientes que podrán cerrar el próximo viernes. Ordenen prioridades y planifiquen cada paso. La organización será su mejor aliada.

Tauro

Hay tareas que dependen solo de ustedes y eso los muestra eficientes y enfocados. Es un día especial para avanzar sin distracciones. Confíen en su criterio.

Géminis

Retoman responsabilidades familiares que habían dejado de lado. También es un buen momento para reencontrarse con amistades. Equilibren deberes y disfrute.

Cáncer

Un viaje futuro sigue en su cabeza y empieza a tomar forma. Entre jueves y viernes puede surgir una novedad importante. Manténganse atentos.

Leo

El lunes exige decisiones personales que no admiten demora. Varias tareas coinciden y piden orden. Armen una agenda clara para evitar el desborde.

Virgo

Se muestran más firmes y creíbles frente a lo que proyectan. El proceso será lento, pero seguro. La paciencia hará la diferencia.

Horóscopo

Libra

La simpatía abre puertas para retomar planes postergados. Aries y Géminis resultan aliados para avanzar con éxito.

Escorpio

El ingreso del Sol en Tauro los invita a enfocarse en lo personal. Es tiempo de ordenar lo propio y buscar estabilidad.

Sagitario

La dualidad genera ansiedad y los lleva a dispersarse. El día tiene carga emocional. Salir y cambiar de aire ayudará a equilibrarse.

Capricornio

Con el correr de los días ganan estabilidad y fluidez para expresarse. Pensar antes de hablar, como suelen hacer, será una fortaleza.

Acuario

Algunas tareas requieren trabajo en conjunto con Géminis. Ese vínculo les aporta dinamismo y nuevas opciones. Jornada productiva.

Piscis

Se abren dos caminos y varias decisiones por tomar. La intuición será la mejor guía para elegir con acierto. Confíen en lo que sienten.

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