Horóscopo del Jueves 25 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La Luna en Escorpio, hoy y mañana, les aporta la energía y la sensibilidad necesarias para enfrentar cualquier desafío. Avancen con confianza.

Tauro

Durante hoy y mañana, la Luna en su opuesto, Escorpio, puede volverlos más ansiosos e intensos. Dejen que las cosas fluyan y eviten sobrecargarse de planes.

Géminis

Finalmente se sienten más libres e independientes para retomar el contacto con amigos que hace tiempo no ven. No se queden sin expresar lo que piensan.

Cáncer

Escorpio necesitará de su energía y capacidad de contención para resolver asuntos personales que quedaron pendientes en los últimos días. Su apoyo será muy valioso.

Leo

Se muestran demasiado intensos para ser comprendidos con facilidad. Las emociones estarán a flor de piel. Hoy conviene hacer poco, pero hacerlo bien.

Virgo

Su carisma y capacidad de entendimiento favorecen todo lo que emprendan. Antes de dar su opinión, escuchen con atención. Será una jornada de gran intensidad.

Libra

Hay responsabilidades que no pueden delegar ni dejar en manos de quienes discuten por cuestiones menores. Dejen fluir las situaciones y hagan solo lo necesario.

Horóscopo

Escorpio

La Luna en su signo, hoy y mañana, intensifica las emociones y los vuelve protagonistas. Cáncer y Piscis serán sus mejores aliados. Acérquense a ellos.

Sagitario

Las emociones pesan más que los hechos concretos y conviene que lo tengan presente. Eviten decisiones apresuradas y piensen más en el fin de semana.

Capricornio

Todo debe hacerse correctamente o simplemente no se hará. Será un día en el que cualquier detalle puede generar discusiones. Hablen solo lo necesario.

Acuario

Hay asuntos que pueden resolver con diplomacia, aunque no todos comprenderán su postura. Lo que sucede hoy refleja la realidad con bastante claridad.

Piscis

La llegada de la Luna en Escorpio los fortalece y les da la determinación necesaria para resolver asuntos pendientes entre hoy y mañana. Confíen en ustedes.

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