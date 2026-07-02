Horóscopo del jueves 2 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La llegada de Júpiter a Leo abre una etapa favorable para viajes, dinero y proyectos vinculados al exterior. Buen momento para retomar asuntos pendientes.

Tauro

La firmeza será su principal fortaleza. Una conversación sobre planes a futuro les dará tranquilidad y les permitirá avanzar con mayor confianza. Es tiempo de actuar.

Géminis

Será un día ideal para reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Los vínculos fluirán con sinceridad y eso hará que disfruten de una jornada muy especial.

Cáncer

La independencia marcará el ritmo del día. Habrá asuntos que conviene dejar para más adelante. Confíen en su intuición y ocúpense solo de lo realmente importante.

Leo

La Luna en Acuario, su signo opuesto, puede complicar algunas tareas hoy y mañana. No intenten abarcar demasiado. Será mejor avanzar de a poco y con buenos resultados.

Virgo

La vida social ocupará un lugar destacado. Su capacidad para organizar y aportar equilibrio será muy valorada por quienes los rodean.

Libra

La Luna en Acuario favorece los proyectos de largo plazo. Será una excelente jornada para coordinar ideas, dialogar y encontrar apoyo en quienes los acompañan.

Horóscopo

Escorpio

Podría aparecer un gasto inesperado, actúen con prudencia. Al mismo tiempo, la vida social les brindará momentos muy positivos. Aprovechen para salir y disfrutar.

Sagitario

La Luna en Acuario fortalece los encuentros y las coincidencias con personas afines. Eviten quedarse en casa, porque las mejores oportunidades surgirán fuera de la rutina.

Capricornio

Acuario será un gran aliado para impulsar proyectos y organizar planes que vienen pensando desde hace varios días. Busquen el apoyo de ese signo.

Acuario

La Luna en su signo, hoy y mañana, los convertirá en protagonistas. Su visión de futuro será muy valiosa para quienes compartan este momento con ustedes.

Piscis

Algunas tareas deberán esperar hasta el fin de semana. Mientras tanto, aprovechen estos días para reencontrarse con amigos y disfrutar de buena compañía.

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