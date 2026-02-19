Horóscopo del jueves 19 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El clima es marcadamente pisciano y ustedes pueden encontrar alivio y contención en ese signo. Buscar compañía les devuelve calma y mejora el ánimo.

Tauro

Con el inicio de Piscis y la Luna en ese signo, la emoción atraviesa todo. No se apuren: el domingo trae respuestas y avances a su favor. Conviene anotar fechas y esperar.

Géminis

La sensibilidad aparece sin filtros. Con Sol y Luna en Piscis, la dualidad se intensifica y atraviesa todo el día. No es momento para definiciones tajantes.

Cáncer

El ingreso de Piscis es un alivio inmediato. Baja la presión y se abren posibilidades concretas para empezar proyectos, con menos peso emocional y más confianza.

Leo

El clima se suaviza y se vuelve más emotivo. Delegar en Cáncer, Escorpio o Piscis tareas que no tienen ganas de asumir resulta una decisión inteligente. Permítanse soltar.

Virgo

El día avanza lento y con una sensibilidad que no les resulta cómoda. Lo más acertado es dejar decisiones importantes para la semana próxima y no forzar el ritmo.

Libra

La jornada se presenta oscilante y nada termina de cerrar del todo. La claridad llega recién la semana próxima, cuando puedan retomar planes con una mirada más firme. Paciencia.

Escorpio

La carga afectiva es intensa, pero positiva. Es momento de asumir lo que sienten y expresarlo. Sus emociones son profundas y resultan creíbles para quienes los rodean.

Horóscopo

Sagitario

Se sienten más apagados de lo habitual y con una sensibilidad que dificulta cerrar pendientes. No se exijan de más: mañana el panorama empieza a cambiar.

Capricornio

El instinto está más afinado y eso mejora el vínculo con el entorno. Buen día para revisar temas del pasado y resolver asuntos que habían quedado abiertos.

Acuario

Piscis marca el cierre de una etapa muy activa. Algunos temas necesitan quedar en pausa por ahora. Aceptar ese final trae orden y alivio mental.

Piscis

Con el Sol y la Luna en su signo, se vuelven referentes para todo el zodiaco. Opinar, acompañar y marcar rumbo hoy tiene peso. Sean claros: los escuchan.

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