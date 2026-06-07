Horóscopo del domingo 7 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Domingo de sensibilidad e introspección. La Luna en Piscis los conecta con temas que llegan a su fin. Las definiciones importantes podrán encararlas a partir del martes.

Tauro

Cierra una etapa y comienza otra con nuevas perspectivas. Algunos asuntos requerirán definiciones más adelante. Mantengan distancia y eviten decisiones impulsivas.

Géminis

Las responsabilidades parecen multiplicarse y exigen organización. Las ideas abundan y será importante canalizarlas con inteligencia. Combinen solidaridad con eficacia.

Cáncer

La Luna en Piscis potencia su intuición y les permite comprender mejor lo que sienten. Es un buen momento para aceptar cierres y prepararse para nuevos comienzos.

Leo

Después de días algo confusos, llega una instancia favorable para resolver cuestiones personales. Entre hoy y mañana podrán dar cierre a temas que venían pendientes.

Virgo

La Luna en Piscis, su signo opuesto, incrementa la sensibilidad y puede generar cierta inquietud. Géminis será una influencia positiva para recuperar equilibrio.

Horóscopo

Libra

La jornada transcurre con intensidad emocional y una fuerte necesidad de ordenar situaciones pendientes. Todo indica que una etapa importante está llegando a su fin.

Escorpio

Piscis los impulsa a aceptar un cierre necesario para seguir avanzando. Las emociones tendrán un papel central durante este domingo. Escuchen lo que sienten.

Sagitario

La sensibilidad se hace presente y puede afectar su habitual optimismo. No se desanimen si las cosas no fluyen de inmediato. Es momento de cerrar capítulos y volver a empezar.

Capricornio

La Luna en Piscis los vuelve más emocionales de lo habitual. Eviten conversaciones que no tengan ganas de afrontar y prioricen la tranquilidad.

Acuario

Luego de un sábado intenso, llega el momento de concluir algunas tareas para abrir espacio a nuevos proyectos. Lo que cierren hoy será importante en los próximos días.

Piscis

La Luna en su signo los convierte en protagonistas de la jornada. Su opinión tendrá peso y muchas personas buscarán escucharlos. Expresen lo que piensan con confianza.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.