Horóscopo del domingo 28 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Domingo clave en muchos aspectos. Comienzan una semana marcada por cambios planetarios importantes. Hoy es el momento de hablar desde el corazón.

Tauro

Actúan con firmeza y eso los hace sentir bien con quienes los rodean. Mantengan los pies sobre la tierra. La jornada será positiva.

Géminis

Desde ayer se sienten más inestables. La Luna en su opuesto, Sagitario, dificulta el avance que desean. Eviten exigirse de más.

Cáncer

Es un día ideal para atender asuntos personales que ya no admiten postergaciones. Desde mañana la comunicación puede resultar confusa. Ténganlo presente.

Leo

El domingo llega cargado de energía positiva, pero tendrán más actividades de las que pueden abarcar. Pongan orden y todo fluirá mejor.

Virgo

La semana termina con mucho movimiento de su lado. Lo importante es que mañana percibirán un cambio favorable. Por hoy, no se apresuren.

Libra

Será una jornada con muchas actividades. Lo mejor es organizarse bien para retomar temas personales que han quedado relegados en las últimas semanas.

Horóscopo

Escorpio

Actúan con buena disposición, pero esta semana les exigirá atender varios asuntos al mismo tiempo. Aprovechen el día para descansar y recuperar energías.

Sagitario

La Luna permanece en su signo y los impulsa a actuar y expresar lo que piensan. Disfruten de una jornada llena de energía vital.

Capricornio

El domingo llega con muchas actividades. Su lógica y capacidad de organización les permitirán resolver varias cosas de manera eficiente.

Acuario

Sagitario los alienta a seguir adelante frente a responsabilidades que no pueden postergar. Todo se encamina con muy buena energía. Disfruten el día.

Piscis

Se muestran ansiosos y algo apurados, y eso puede ponerlos nerviosos por momentos. No se exijan demasiado. El próximo fin de semana se presenta más favorable.

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