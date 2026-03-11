Este es el horóscopo del signo Tauro hoy, 11 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Tauro y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este miércoles 11 de marzo de 2026:

Jornada distendida. Algunas tareas importantes quedarán para mañana, con más claridad. Hoy sentirán ganas de moverse y gastar energía. Sagitario aporta impulso.

Cómo son las personas de Tauro

El signo de las personas más obstinadas, dulces y sobreprotectoras del zodíaco. Cuentan con una manualidad genial y con una gran fascinación por el arte, la estética, la música y la literatura.

Los toros pueden ser muy lentos en la escuela, todo lo que hacen lo concretan muy despacio; pero tienen un gran don: el de terminar lo que inician.

Difícilmente conozcan a alguien de este signo gritón y mandón. Cuando se les mete algo en la cabeza, son muy necios y pueden encerrarse en sí mismos durante semanas sin que te enteres porque no dará señal alguna de su malestar. Luego de un tiempo, ellos mismos toman conciencia de su situación y se abren al mundo.

Si estás enamorado/a de una persona de este Tauro, necesitás saber que ellos se valen irremediablemente de la rutina. Son sumamente ordenados en todo lo que hacen y se agendan sus actividades para estar más tranquilos y seguros, de esa manera viven bien. Nunca los precipites con un viaje de un día para otro porque te dirán que no; mentalmente deben organizar su cabeza y, en muchas ocasiones, los cambios les producen miedo.

En materia laboral son los mejores cajeros y administradores. Les gusta estar en su chacrita, sin que los cambien para ningún lado. Si trabajás en una oficina donde algún compañero es de este signo, fijate si hace mucho tiempo que realiza la misma tarea y notarás que es feliz. Los toros del último decanato (10 al 21 de mayo) son quienes pueden realizar mejores cambios ya que están cerca de Géminis, un signo dual al que le gusta cambiar.



Signo zodiacal Tauro. Foto: Canva.

Las personas de Tauro se llevan muy bien con Virgo y Capricornio, pero con Escorpio hay una atracción muy fuerte. Las parejas Tauro-Escorpio duran años casadas y son muy felices. Con Leo y Acuario no se entienden muy bien y el resto de los signos agradece continuamente su lealtad, fidelidad y paz. Los tauro son el signo más sensual del zoodíaco.

Cuando tenés algún familiar enfermo están acompañándote y notás su presencia. Transmite seguridad con la mirada, con gestos o dándote una mano de aliento sin decir una palabra.

De niños son tranquilos y comunicativos. Son artistas natos. Cantan y hacen manualidades estupendas (pero no se las pidas de un día para otro, tenés que darles tiempo). No apures a un tauro porque es ahí donde pierde el rumbo y posiblemente se mortifique sin decirte nada.

Uno de sus defectos es que son demasiados sobreprotectores con sus seres queridos. Jamás notarás que hablen mal de nadie que amen, los defenderán a muerte aunque más tarde, tranquilos y frente a frente, hablen con esa persona que saben no hizo las cosas adecuadamente.

No son frívolos, son sinceros, honestos y muy simples. No aspiran lujos, buscan tranquilidad espiritual. En lo material guardan plata debajo de los colchones, en una cajita, en cualquier lado; después les pasa que muchas veces se olvidan y la encuentran cuando la necesitan. Ese guardar y ahorrar los tranquiliza mucho y les da mucha seguridad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.