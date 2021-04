Arabia Saudí Verde y Oriente Medio Verde: las iniciativas saudíes para proteger el planeta 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A continuación el comunicado de prensa completo de la Embajada del Reino de Arabia Saudita Montevideo:



Su Alteza Real Mohammed Bin Salmán Bin Abdulaziz Al Saúd, Príncipe Heredero, Vice Primer Ministro y Ministro de Defensa, anunció que la "Iniciativa Verde Saudita" y la "Iniciativa Verde de Medio Oriente", prontas a ejecutarse, dictarán el camino del Reino de Arabia Saudita y de la región para proteger la tierra y la naturaleza, así como para ponerlas en un mapa claro y ambicioso que contribuirá en gran medida al logro de los objetivos globales.



Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, mencionó que “como productor líder de petróleo a nivel mundial, somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad en el avance de la lucha contra la crisis climática y de nuestro papel pionero en la estabilización de los mercados de energía durante la era del petróleo y el gas, por eso trabajaremos para liderar la próxima era verde”.



Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, agregó que el Reino de Arabia Saudita y la región enfrentan muchos desafíos ambientales, como la desertificación, lo que representa una amenaza económica para la región (ya que se estima que cada año se drenan 13 mil millones de dólares por tormentas de arena en la región), y que la contaminación del aire por gases de efecto invernadero ha reducido en promedio un año y medio la edad de los ciudadanos. Por lo tanto, se trabajará mediante la “Iniciativa Verde Saudita” para aumentar la cobertura vegetal, reducir las emisiones de carbono, combatir la contaminación y la degradación de la tierra, y preservar la vida silvestre.



Su Alteza Real indicó que incluirá una serie de iniciativas ambiciosas, de las cuales la más destacada es la plantación de 10 mil millones de árboles en el Reino de Arabia Saudita durante las próximas décadas, es decir, un equivalente a rehabilitar alrededor de 40 millones de hectáreas de tierras degradadas (que significa el aumento del área cubierta por los árboles actuales a 12 veces), y también la contribución del Reino de Arabia Saudita a más del 4% de la iniciativa mundial para reducir la degradación de la tierra y los hábitats de hongos, así como el 1% del objetivo mundial de plantar un billón de árboles.



Asimismo, se trabajará para elevar el porcentaje de áreas protegidas a más del 30% de su superficie terrestre, que se estima en 600.000 kilómetros cuadrados, superando de esta forma la actual meta global de proteger el 17% de las tierras de cada país, además de varias iniciativas dedicadas a proteger el medio marino y costero.



Su Alteza Real añadió que “la Iniciativa Verde Saudita reducirá las emisiones de carbono en más del 4% de las contribuciones globales, a través de proyectos de energía renovable que proporcionarán el 50% de la producción de electricidad en el Reino de Arabia Saudita para el 2030, y proyectos en el campo de tecnologías de hidrocarburos limpios que eliminarán más de 130 millones de toneladas de emisiones de carbono, aparte de elevar la tasa de desviación de desechos de los vertederos al 94%.



Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, explicó que si bien aún queda mucho por hacer, el Reino de Arabia Saudita está decidido a tener un impacto global duradero y, basándose en su papel pionero, comenzará a trabajar en la Iniciativa Verde de Medio Oriente junto con los países hermanos del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y del Medio Oriente, y buscará en asociación con los países hermanos del Medio Oriente plantar 40 mil millones de árboles adicionales en el Medio Oriente, lo que indica que el programa tiene como objetivo plantar 50 mil millones de árboles, convirtiéndolo en el programa de reforestación más grande del mundo y con el doble del tamaño de la Gran Muralla Verde en la región del Sahel (la segunda iniciativa regional más grande de este tipo).

Su Alteza Real indicó, además, que este proyecto restaurará un área equivalente a 200 millones de hectáreas de tierras degradadas, lo que representa el 5% de la meta global de plantar 1 billón de árboles y que logrará una reducción del 2.5% de los niveles globales de carbono.



Su Alteza Real agregó que la participación de la producción de energía limpia en el Medio Oriente no supera el 7% en la actualidad y que las tecnologías utilizadas en la producción de petróleo en la región no son eficientes. Por consiguiente, el Reino de Arabia Saudita trabajará con estos países para transferir conocimientos y compartir experiencias que contribuirán a reducir las emisiones de carbono derivadas de la producción de petróleo en la región en más del 60%. Sobre el particular, su Alteza Real agregó que estos esfuerzos conjuntos lograrán una reducción de las emisiones de carbono en más del 10% de los aportes globales.



Su Alteza Real explicó que estas iniciativas se desarrollan en apoyo de los esfuerzos ambientales existentes en el Reino de Arabia Saudita durante los años anteriores, de acuerdo con la visión 2030, a la luz del serio deseo del Reino de Arabia Saudita de enfrentar los desafíos ambientales que ha sufrido, como las altas temperaturas, los bajos niveles de lluvia, las altas olas de polvo y desertificación; y que parte de sus esfuerzos se dedican a promover la salud pública y a elevar la calidad de vida de los ciudadanos y residentes, ya que emprendió una reestructuración integral del sector ambiental, estableció las Fuerzas Especiales para la Seguridad Ambiental en el 2019, elevó la tasa de cobertura de las reservas naturales del 4% a más del 14% y aumentó la cobertura vegetal en el Reino de Arabia Saudita en un 40% durante los últimos 4 años. De igual manera, el Reino de Arabia Saudita también ha podido alcanzar el mejor nivel de emisiones de carbono en comparación con los países productores de petróleo y ha comenzado otras iniciativas sobre el terreno que han logrado resultados tangibles en la situación ambiental general.



Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, también señaló que las dos iniciativas provienen del papel pionero del Reino de Arabia Saudita hacia los problemas internacionales comunes y de la complementación de sus esfuerzos dedicados a proteger el planeta durante su presidencia del G20 el año pasado, lo que resultó en la emisión de una declaración especial sobre el medio ambiente, la adopción del concepto de economía circular del carbono, el establecimiento del primer grupo de trabajo especial para el medio ambiente y el lanzamiento de dos iniciativas internacionales para reducir la degradación de las tierras y proteger los arrecifes de coral.



Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, concluyó su discurso diciendo: “Me siento orgulloso de anunciar la Iniciativa Verde Saudita y la Iniciativa Verde de Medio Oriente, que representan solo el comienzo de esta etapa. El Reino de Arabia Saudita, la región y el mundo en general deben avanzar a un ritmo acelerado en la lucha contra el cambio climático, dada la situación actual. El inicio del camino de un futuro de ecologización no es fácil, pero en línea con nuestra visión de desarrollo integral no evitamos decisiones difíciles, rechazamos la elección equivocada entre preservar la economía o proteger el medio ambiente, creemos que trabajar para combatir el cambio climático mejora la competitividad y genera innovación, crea millones de puestos de trabajo y hoy exige a esta nueva generación, en el Reino de Arabia Saudita y en el mundo entero, trabajar para lograr un efecto más limpio y un futuro más sostenible. En este sentido, el Reino de Arabia Saudita cooperará con todos sus socios internacionales, organizaciones y países, para desarrollar ambas iniciativas con todo lo que signifique llevarlas a cabo.



Su Alteza Real agregó que anunciará los detalles de la Iniciativa Verde Saudita durante los próximos meses y trabajará para lanzar una reunión regional en presencia de socios internacionales para la Iniciativa Verde del Medio Oriente en el segundo trimestre del próximo año.