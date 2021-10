Prevení el cáncer de mama con una buena y sana alimentación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuidar la alimentación es fundamental para prevenir la aparición de enfermedades y el cáncer no es la excepción. Acompañada de revisiones periódicas con un médico y actividad física, una dieta balanceada te ayudará a llevar un estilo de vida más saludable.



Hoy te compartimos una lista de alimentos que te ayudarán a prevenir el cáncer de mama pero recordá la importancia de autoexplorarte, consultar a un especialista y seguir las recomendaciones que los profesionales de la salud te den.



Linaza

De acuerdo con un artículo publicado en la revista de salud Healthline, diversos estudios han demostrado que esta semilla contiene altos niveles de fibra y grasas saludables que ayudan a disminuir la mitigación de células cancerígenas.



Este alimento lo puedes integrar a tu dieta comiendo al menos 10 gramos en tus desayunos o postres favoritos.

Brócoli

El mismo artículo señala que las personas que han llegado a padecer cáncer de mama tienden a incrementar el consumo de vegetales, por lo que el brócoli es ideal para integrarlo a tu dieta.



Está demostrado científicamente que el brócoli contiene sulforafano, este compuesto vegetal posee propiedades anticancerígenas. En general, la recomendación ante esta enfermedad es optar por alimentos que sean libres de almidón y este vegetal es uno de ellos.



Aunque la mayoría de estudios se han realizado de manera in vitro (por fuera del cuerpo) y en animales, se ha encontrado que el sulforafano es un gran aliado para disminuir el tamaño y la cantidad de células del cáncer.

Porotos

Además de ser una fuente de fibra, son una alternativa para sustituir la carne roja, si es que tu médico te recomienda no integrarla a tu dieta.



Además de ser un excelente nutriente que debe ser completado con cereales para potencializar sus beneficios, es también un alimento que se recomienda para prevenir otros tipos de cáncer como el de colon y recto.



Por otra parte, según la American Cancer Society, en los estudios conocidos como WINS y WHEL, analizó la ingesta de grasas después de padecer cáncer de mama en su etapa inicial. Uno de los hallazgos fue que las mujeres que prefirieron una dieta baja en grasas y consumieron más vegetales y menos alimentos procesados o con altos niveles de azúcar, llevaban una mejor calidad de vida.

Frutos secos

La revista Healthline también señala que las nueces de brasil y las convencionales contienen un alto índice de selenio que contribuye a prevenir el riesgo de padecer cáncer y puede controlar la tasa de propagación de células cancerígenas de mama.



Integrar frutos secos a tu dieta, sobre todo en el desayuno, le hará bien a tu organismo, pero debes consumirlo de forma controlada y con un plato bien balanceado.

Cítricos

Los limones, limas, pomelos y naranjas se asocian con un menor riesgo de padecer cáncer. De acuerdo con los estudios, el consumo de las frutas cítricas disminuye el riesgo de padecer varios tipos de cáncer.



Aumentar su ingesta en tu dieta te proporcionará energía y nutrientes para complementar tus comidas. Puedes consumirlas de día o de noche y complementar con otros alimentos para que sus beneficios tengan mejor absorción en tu organismo.

Proteína de origen animal

De acuerdo con un artículo publicado por la Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), institución dedicada a la investigación y tratamiento del cáncer, es fundamental integrar las proteínas de origen animal en tu dieta.



Puedes consumir pescado (sardina y salmón, de preferencia que sean frescos) por su alto contenido de Vitamina D y ácidos grasos omega-3. También productos lácteos que tengan bajos niveles de grasa o sean descremados (yogurt y crema) y huevo. Lo adecuado será complementarlos con vegetales.



Aunque la proteína de origen animal es una fuente de energía para el cuerpo, será mejor controlar su ingesta y optar por aquellos alimentos que sean de origen vegetal.



La MSKCC también señala que el consumo de estos alimentos te aportará beneficios como sentirte más fuerte, tener más energía, prevenir o reducir el aumento de peso, ayudarte a enfrentar los efectos secundarios del cáncer de mama y darte los nutrientes adecuados.



No obstante, recuerda que no hay alimento que garantice que el cáncer de mama no aparezca o que sea reducido a través de la dieta. Los alimentos son un complemento a otras medidas (como el ejercicio) que te ayudarán a mejorar tu salud. Por ello, es importante consultar la opinión de un médico especialista.